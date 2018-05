Anzeige

Hofheim.Sechs Konfirmanden feierten gestern in der evangelischen Friedenskirche in Hofheim ihre Konfirmation. Feierlich zogen Pfarrer Holger Mett, Gemeindereferent Thilo Götz und Vikarin Antje Armstroff, die ein Jahr lang den Konfirmandenjahrgang auf ihren Festtag vorbereitet hatten, mit dem Kirchenvorstand und den Konfirmanden in das Gotteshaus ein. Den musikalischen Rahmen bot beim Einmarsch der Posaunenchor. Erstmals durften die Konfirmanden in diesem Gottesdienst Abendmahl feiern. In der Predigt ging Pfarrer Holger Mett auf einen Sturm ein, den Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot erlebte und spannte dabei den Bogen zum Leben der Jugendlichen. Ein Dankgottesdienst der Konfirmanden mit ihren Familien und Angehörigen folgt am Dienstag, 15. Mai, um 19 Uhr in der Friedenskirche. fh