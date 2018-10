Über eine starke Generation

Lampertheim.„Ich habe kein Handy“, sagt ein Kabarett-Besucher im London-Pub zu seiner Nachbarin. Ungläubig schaut sie ihren Gesprächspartner an. Er überlege auch nicht, sich ein Smartphone zuzulegen, er sei auch ohne mobiles Netz erreichbar, meint der Mann, Geburtsjahr 1960. Sein Fazit: „Ich habe Bodenhaftung.“ Diese rein zufällige Aussage ist schon fast der Einstieg zum Programm. Evelyn Wendler und Peter Hoffmann bilden das Duo Kabbaratz und gastieren mit ihrem Kleinkunst-Programm „Wo wir hinkamen, war es voll – Ansichten einer (geburten)starken Generation“ in der Kulturkneipe London-Pub.

Den treuen Gästen sind die Kabarettisten keine Unbekannten. Sie schauen zurück in ihre Kindheit und Jugendjahre und vergleichen die Epochen. Etwa „die guten alten Zeiten“ mit dem „digitalen Zeitalter“. Die Darmstädter Kabarettisten, beide sind Ende der 1950er Jahre geboren, besitzen einen ausgeprägten Realitätssinn und sind bodenständig. Sie stehen mit beiden Beinen auf der Erde und voll im Leben. Nüchtern führen sie durch ihr Programm.

Erfolge auf Dauer

Die Erfolge der starken Generation bräuchten scheinbar etwas länger, aber dafür seien sie auf Dauer. Hoffmann berichtet über seine berufliche Ausbildung: Nach dem Kindheitswunsch, Lokomotivführer zu werden, folgte kein Senkrechtstart. Von der Hauptschule zum Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium waren vielmehr 16 Jahre Schulzeit angesagt.

Hoffmann studierte Philosophie, Psychologie und Soziologie, um erst einmal sich, dann die Menschen und die Gesellschaft besser verstehen zu können. Die Eltern von damals wollten, dass es ihren Kindern mal besser geht, und ihnen eine gute Zukunft ermöglichen, mit dem Glauben an einem wachsenden Wohlstand, erklärt Wendler. Ist der Traum über eine sorgenfreie Zukunft ausgeträumt? Über die Jahre hinweg habe sich viel verändert. Ob es früher besser war? Darüber lasse sich streiten. „Wolltest du zurück? Noch mal jung sein?“, fragt Wendler. „In die guten alten Zeiten? Mit dem Wissen von heute?“, überlegt Hoffmann.

Ronald und Donald

„Früher haben wir Mohrenköpfe gekauft“, nennt Wendler das Beispiel. „Und ich habe für meinen Vater in der Mohrenapotheke Medikamente geholt“, sinnt Hoffmann nach. Doch die Begriffe von damals sind heute politisch inkorrekt. Haben sie vielleicht einen rassistischen Hintergrund? Und was ist an den Debatten über Sexismus und Unterdrückung der Frauen dran? Das Thema ist der nächste satirische Beitrag. Es wiederhole sich alles, meint Wendler. Hoffmann führt die Aussage fort und hebt folgende Ähnlichkeiten aus der Weltpolitik heraus: Früher war es Ronald Reagan, der republikanischer Politiker und Gouverneur von Kalifornien, und heute ist es Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten.

Auf Dieselwagen fahre grad keiner ab, wirft die Kabarettistin in den Raum und zielt auf die Dieselaffäre. Martin Winterkorn, der Ex-VW-Chef, wird regelrecht aufs Korn genommen. Als Empfehlung – mit dem Blick nach vorn – geben die Kabarettisten den Besuchern Kurt Tucholskys Worte mit auf den Weg: „Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an!“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018