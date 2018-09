Über Favoriten triumphiert

Lampertheim.Die männlichen A-Jugend-Nachwuchshandballer des TV Lampertheim mussten zum Rundenauftakt in der Bezirksoberliga beim hochgehandelten und zu den Meisterschaftsmitfavoriten zählenden HSG Fürth/Krumbach antreten. Am Ende triumphierten die Turner beim klaren 34:25-Endstand nach einer intensiven Partie über die ersten beiden Punkte in der neuen BOL-Runde.

In drei Aufeinandertreffen in der Saisonvorbereitung hatte das Team um sein Trainergespann Thorsten Jakob, Michael Unger und Gero Nieter zweimal gegen die Odenwälder verloren, so dass entsprechende Vorsicht beim Gastspiel angesagt war. Die Turner starteten sehr konzentriert in die Partie.

Die taktischen Schachzüge der Lampertheimer Trainer, von Beginn an mit dem siebten Feldspieler zu agieren und in der Defensive den Fürther Aufbauspieler direkt in Manndeckung zu nehmen, sollten sich als spielentscheidend erweisen. So mussten die Hausherren in der Abwehr in Unterzahl agieren, ohne selbst vom leeren Tor der Lampertheimer profitieren zu können. Im Angriff, durch das Ausschalten des Spielgestalters, rieben sich die Gastgeber in Zweikämpfen auf.

Die Turner eröffneten den Torreigen zum 1:0. Beim Stand von 4:3 konnten die Qdenwälder ihre erste und einzige Führung verbuchen. Die Gäste zeigten die bessere spielerische Anlage. „Einziges Manko war, dass wir zu oft am gegnerischen Torhüter scheiterten, sonst wären wir deutlicher als mit 15:13 Toren in die Halbzeitpause gegangen“ so Thorsten Jakob.

Stabile Deckung

Nachdem sich die HSG im ersten Abschnitt verausgabt hatte, stellten die Lampertheimer auf das Standardspielsystem um. Immer seltener hatten die Gastgeber nun die Kraft, die stabile 6:0-Deckung der Spargelstädter zu durchbrechen. Gleichzeitig fanden die Turner aber in der gegnerischen Abwehr immer wieder die Lücken zum erfolgreichen Torabschluss. In der 42. Spielminute gelang es dem zehnfachen Torschützen Nicolas Kern erstmals, im zweiten Abschnitt eine Dreitoreführung (22:19) zu erzielen.

Die Lampertheimer dominierten nun die Partie. In der 50. Spielminute beim Stand von 23:27 waren die restlichen Kräfte der HSG aufgebraucht.

Es spielten: Jonas Hofmann und Marc Schäfer im Tor, Justus Fröhlich (5/1), Sören Fetsch, Nick Kühr, Wim Größler (2), Robin Kettler (1), Nicolas Kern (10), Tim Pfendler (6/3), Tobias Hedderich, Alex Kühr (2), Tim Schuster und Daniel Frei (1). fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.09.2018