LAMPERTHEIM.Die Fenster in den Gruppenräumen sind nicht mehr optimal gedämmt, in den über 40 Jahre alten Bädern zeigen sich an Fliesen oder Fugen die Spuren der Zeit. Die Sanierung der inklusiven Kindertagesstätte ist an so mancher Stelle dringend notwendig, das weiß auch Günther Baus als ehrenamtlicher Vorsitzender der Lampertheimer Lebenshilfe.

Wie schon beim ersten rund 50 000 Euro teuren ersten Bauabschnitt übernehme die Stadt zwar 50 Prozent der Kosten. Als Einrichtungsträger und Gebäudeeigentümer in Erbpacht müsse die Lebenshilfe aber für die andere Hälfte aufkommen. „Das sind für uns enorme Beträge“, erklärte Baus beim Pressegespräch, „wir sind deshalb auf Spenden angewiesen“.

Das blieb von der katholischen Frauengemeinschaft von Mariä Verkündigung nicht unbemerkt. „Ich habe selbst 20 Jahre in der Kita unserer Gemeinde mitgearbeitet und weiß, wie wichtig und zugleich schwierig die Arbeit mit Kindern sein kann“, berichtete deren Vorsitzende Brigitte Hartnagel.