Anzeige

Hofheim.Der Tennisclub Hofheim richtet von 5. bis 8. Juli den Ried DS Automobile-Cup aus, ein Leistungsklassenturnier für Herren Einzel 40, Herren Einzel 50 und Herren Einzel 60. Die Turnierleitung liegt in den Händen von Timo Stasiak und Christian Halhl, die beiden Oberschiedsrichter sind Oliver Fischer und Timo Stasiak. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die für einen dem DTB angeschlossenen Verein die Lizenz besitzen. In allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen unter Anwendung der Tie-Break-Regel in jedem Satz. Der dritte Satz wird als Match-Tie-Break gespielt. Für die Meldung ist eine gültige ID-Nummer notwendig. Meldeschluss ist Sonntag, 1.Juli, 23.59 Uhr, Anmeldungen sind nur über den Dienst HTO möglich, die Gebühr beträgt 30 Euro. Ausgelost wird nach Meldeschluss. Gespielt wird donnerstags und freitags ab 17.30 Uhr, am Finalwochenende ab 9 Uhr. fh