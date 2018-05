Übungen für den Notfall

Anzeige

Kurz danach machten sich die Jugendgruppen auf den Weg, begannen mit der Personensuche, fanden alle Vermissten und übergaben sie nach der Rettung an den Rettungsdienst. Doch das war noch nicht alles, direkt danach kam die nächste Meldung. Während der Personensuche kam es zu einem kleinen Erdbeben, und auf einer Baustelle in unmittelbarer Umgebung passierten mehrere Unfälle. Zwei Arbeiter stürzten auf einem Gerüst und waren bewegungsunfähig, ein weiterer Arbeiter befand sich eingeklemmt unter einem Auto. Mittels verschiedener Techniken wie einem „Leiterhebel“ und Anheben von Lasten (Hydraulikheber) stellten die Jugendlichen ihren Wissenstand unter Beweis. Sie retteten die Verletzten erfolgreich und führten eine Erstversorgung durch. Nach Beendigung der Übung fielen alle müde ins Bett oder ließen den Tag am Lagerfeuer Revue passieren.

Am nächsten Tag hatten die Jugendlichen vormittags Zeit für sich. Manche von ihnen spielten Federball oder Fußball, entspannten auf dem Rasen in der Sonne, holten Schlaf nach oder seilten sich am EGS-Turm auf und ab.

Der Nachmittag wurde für alle sportlich. In gemischten Teams traten die Jugendlichen und Betreuer bei einer Pfingstlagerolympiade in den Disziplinen Volleyball, Völkerball und Hockey gegeneinander an. Nach der Siegerehrung und einem Gruppenbild entfachten ein paar wieder das Lagerfeuer, während andere noch eine Runde Hockey spielten.

Der letzte Tag war geprägt durch den Abbau und das Aufräumen des Platzes. Zum Abschluss des Lagers, welches die Betreuer für die Jugendlichen geplant und organisiert hatten, gab es noch ein gemeinsames Mittagessen im Ortsverband Darmstadt. red

