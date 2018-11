„A jeder wüll nur Schifoan“

Lampertheim.Wenn vor der Feierabendhalle ein großer schmunzelnder Schneemann steht, dann wissen die närrischen Wintersportler „es ist CGT-Zeit“ und dann geht es hinauf auf die Zugspitze. Hoch her ging es auch am Samstagabend auf der Piste der Fastnachtsabteilung des Turnvereins. Das Carnevals-Gremium des TV Lampertheim (CGT) richtete zum dritten Mal seine Après-Ski-Party aus und eröffnete damit die Narren-Kampagne. Um auf die sogenannte Piste zu kommen, mussten die Ski-Hasen in einer Gondel der Zugspitzbahn einschweben. Ziel war die Bergstation am Zugspitzgipfel. Von dort aus konnten fantasievolle Sportler eiskalte Höhenluft schnuppern und die Bergwelt genießen.

Holzbuden für Hüttenspaß

An der Talstation – auch Abendkasse genannt – verkauften der CGT-Abteilungsleiter Bernhard Gärtner und das Elferratsmitglied Leo Dietrich die Tickets. „Wer im Ski-Outfit kommt, erhält einen Getränkegutschein über drei Euro“, erklärte Gärtner. Und ergänzte: „Es müssen drei sichtliche Teile sein, Unterwäsche zählt nicht.“ Derweil verpasste Dietrich den närrischen Gästen ein rotes Bändchen um das Handgelenk – die Fahrkarte für die Berggondel. In farbenfroher, funktionaler und natürlich schön warmer Kleidung schwebten die Wintersport-Enthusiasten dem Gipfel entgegen. Einige gastronomische Angebote erwarteten die Sportler in der Skiregion. In den Holzbuden zum Beispiel boten Mitglieder des CGT Getränke an. Ein verlockender Duft von Glühwein machte sich breit und im Hintergrund ließ DJ Patrese das Lied „Schifoan“ von Wolfgang Ambros erschallen. „I steh’ am Gipf’l, schau obe in’s Tol, a jeder is’ glicklich, a jeder füh’t si wohl, und wüll nur Schifoan“, war aus den Boxen zu hören. Das Lied passte wunderbar zum Pistenspaß.

Am Rand der Piste standen Tannenbäume, die das Elferratsmitglied und Florist Hans-Jürgen Schuster besorgt hatte. Überhaupt hatten die verschiedenen Gruppen der Karnevalsabteilung kräftig angepackt, um die Veranstaltung zu stemmen. Vielleicht konnten die Fastnachter im Turnverein vom Jahrhundertsommer noch nicht genug bekommen, als sie sich für das Motto ihrer Sitzung am 2. März entschieden, das lautet: „Sommer, Sonne, Sonnenscheinfastnacht beim Turnverein“. Einige Programmpunkte ließ sich Regisseur Jockel Röhrig entlocken. Wie den Auftritt der Tanzgruppen und das Verlesen des närrischen Protokolls. „Wir werden traditionell beginnen und im zweiten Teil wird die Show überwiegen“, verriet der Regisseur noch. „Die Gruppen sind schon eifrig am Proben“, fügte Sitzungspräsident Lutz Strubel hinzu. Jetzt müsse noch der Saalplan aufgestellt und der Bühnenstandort festgelegt werden. Eine Neuerung ist, dass die Sitzung in der Narrhalla Jahnhalle bereits um 19.11 Uhr beginnt, also eine Stunde früher.

Zuerst komme das Programm und im Anschluss sei dann noch Zeit für Halligalli. Und weiteres gab Strubel bekannt, es sei für ihn als Sitzungspräsident definitiv die letzte Kampagne. Sein Jubiläum, einmal elf Jahre, sei ein guter Grund aufzuhören. Dieser Entschluss sorgte allerdings nicht für einen ungetrübten Pistenspaß.

