A-Jugend feiert Kantersieg

Lampertheim.Die Fußball-A-Jugendlichen der JSG Lampertheim/Hüttenfeld feierten bei der JSG Aschbach/Ulfenbachtal einen 8:0-Sieg. Angetan waren die Trainer schon von der Spielfreude und Torlust ihrer Mannschaft.

Nach drei Minuten erzielte Niklas Ender die 1:0-Führung. Daniel Hartmann erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Niklas Ender legte in der 27. Minute das 3:0 nach. Mit dem Pausenpfiff konnte sich auch Tim Gärtner in die Torschützenliste eintragen und erzielte das 4:0. Die JSG hatte den Gastgeber in der ersten Halbzeit auf deren Kunstrasen fest im Griff und erspielte sich reihenweise weitere gute Torchancen.

Auch nach Wiederanpfiff hielt die JSG-Elf die Schlagzahl hoch, so dass die Gastgeber kaum eine Chance hatten, um zurückzuschlagen. Marcel Furgol erzielte nach einem Eckball mit dem Kopf das 5:0 in der 52. Minute. Auch Fabio Waenke konnte sich in die Torschützenliste eintragen und schoss das 6:0. Aldirmazoglu Bartu spielte sich durch die Abwehrreihen wie im Training durch Stangen und erzielte mit einem Flachschuss ins linke Eck in der 58. Minute das 7:0. Marcel Furgel machte mit seinem zweiten Tor an diesem Tag in der 78. Minute das 8:0. Die JSG kann weiter von der Vize-Meisterschaft in der Kreisliga träumen.