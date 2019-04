A-Jugend holt Kreisligatitel

Lampertheim.Die A-Jugend-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) holten vier Spieltage vor Ende der Runde die Kreisligameisterschaft. Damit feierten die Nachwuchskicker ihren zweiten Erfolg nach dem Pokalsieg.

Profitiert hat die Mannschaft vom Unentschieden des Verfolgers FC 07 Bensheim, der nun 13 Punkte Rückstand hat und diesen nicht mehr aufholen kann. Die Lampertheimer brauchten im Aufeinandertreffen mit der FSG Bensheim nicht lange, um in die Begegnung zu kommen. Der TVL dominierte das Spiel und den Gegner, siegte am Ende mit 12:0 im Stile eines Meisters.

Gärtner knackte den Abwehrriegel der Bensheimer in der achten Spielminute zum ersten Mal, damit war der Bann gebrochen. Nur zwei Minuten später war wieder Gärtner zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Nach dem frühen Rückstand erholte sich Bensheim etwas und zeigte nun mehr Gegenwehr. Es dauerte bis zur 21. Minute, bevor Jäger das 3:0 erzielte. Nur zwei Minuten später schepperte es schon wieder im Tor der Bensheimer. Aldirmazoglu erzielte nach einem Eckball mit dem Kopf das 4:0. Bensheim war geschockt von den beiden Treffern und zeigte nun keine nennenswerte Gegenwehr mehr.

Die JSG spielte munter weiter nach vorne, und Hartmann erhöhte in der 25. Minute auf 5:0. Kuhlmann und Gärtner legten bis zur Halbzeitpause zwei weitere Tore nach und brachten die JSG mit 7:0 in Front. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es dann eine Torchance für die Bensheimer, doch dieser Schuss ging am Tor vorbei. Am Spielverlauf änderte das aber wenig.

Heinrich erzielte mit seinem Doppelpack in der 54. und 63. Minute die Tore zum 8:0 und 9:0. Doch anstatt das Tempo rauszunehmen, machte das Meisterteam weiter Druck. In der 65. Minute bekam die JSG einen Freistoß zugesprochen. Jäger legte sich den Ball zurecht und hämmerte den Ball unhaltbar zum 10:0 ins Netz. Topangreifer Gärtner schraubte sein Torkonto weiter nach oben und legte kurz vor dem Ende noch die beiden letzten Treffer zum 11:0 und 12:0 in der 71. und 87. Minute hinterher.

Nach dem Schlusspfiff war die Freude groß über die gewonnene Meisterschaft. Ohne Niederlage will das Trainertrio Christian Schmitt, Tobias Nowakowski und Calogero Presti die Runde beenden, so die Zielsetzung für die restlichen vier Partien. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019