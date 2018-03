A-Jugend kämpft mit „stumpfen Waffen“

Anzeige

Lampertheim.Die männliche Handball-A-Jugend des TV Lampertheim war in der Oberliga zu Gast bei der JSG Wallstadt. Bei der 26:35-Niederlage kämpften die Spargelstädter mit „stumpfen Waffen“ und belegen weiterhin den vorletzten Tabellenplatz im hessischen Handballoberhaus.

Die Vorzeichen standen vor der Partie nicht gut. Nach Daniel Frei (Platzwunde am Kinn), Tim Pfendler (Schulterverletzung) fiel auch noch kurzfristig Kai Lillinger krankheitsbedingt aus. So standen mit Nicolas Kern und Jonas Bielmeier nur zwei etatmäßige Rückraumspieler zur Verfügung, während die Wallstädter nach einer auskurierten Krankheitswelle wieder in Bestbesetzung antreten konnten.

Trotzdem gingen die Turner sehr motiviert in die Partie. Nicolas Kern, auf der ungewohnten Königsposition im linken Rückraum eingesetzt, trumpfte mit sehenswerten Rückraumtoren und Kreisanspielen im Angriff groß auf. Der Rest der Mannschaft unterstützte mit guten Auftakthandlungen und druckvollem Angriffsspiel. Allerdings war das Spiel durch überhart bestrafende Schiedsrichter, sieben Zeitstrafen gegen den TVL und drei gegen Wallstadt, in einem dynamischen aber fairen Spiel geprägt. In diesen Unterzahlsituationen waren die Lampertheimer Handballer dann in der Abwehr unterlegen, so dass der Gastgeber sich immer weiter absetzen konnte. Als nach der 24. Minute dann noch Nicolas Kern, mit bis dahin vier Feldtoren nach der dritten Zweiminutenstrafe nicht mehr mitwirken durfte, war eine Vorentscheidung gefallen. Bis die Turner den Schock des Ausfalls von Kern verarbeitet hatten, wurde beim Stand von 17:9 zur Pause gepfiffen. Den Trainern Thorsten Jakob und Gero Nieter mussten ihre Mannschaft wieder aufbauen. „Schade, Wallstadt war unter normalen Ereignissen schlagbar“, ärgerte sich Jakob über die mangelnden Alternativen auf der Bank.