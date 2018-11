A-Jugend siegt haushoch in Birkenau

Lampertheim.Im Auswärtsspiel beim VfL Birkenau fuhr die A-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld mit 9:0 einen sicheren Sieg nach Hause. Nicht einmal hatten die Gastgeber Grund zum Jubeln, was an der guten Abwehrarbeit der JSG-Spieler lag. Ab der 17. Minute war in Birkenaus Strafraum Tag der offenen Tür. Hartmann schoss zum 0:1 ein. Danach war es Safar, der mit zwei schönen Treffern das Ergebnis auf 0:3 schraubte. Vor der Halbzeit erzielte Jäger nach einem schönen Solo das 0:4.

Auch nach dem Wechsel fielen die JSG-Treffer wie reife Früchte. Hartmann gelang in der 49. Minute das 0:5 nach einem Eckball. Das 0:6 in der 64. Minute erzielte erneut Jäger nach einem Freistoß. Sein drittes Tor an diesem Tag gelang Safar in der 84. Minute nach Zuspiel von Kuhlmann. Doch damit nicht genug, der Torhüter von Birkenau musste den Ball auch bei Schüssen von Piechotta und erneut Jäger aus dem Netz fischen, der auch sein drittes Tor an diesem Tag machte.

Die Lampertheimer D-Jugendlichen kamen gegen den JFV Unter-Flockenbach/Trösel mit 0:5 unter die Räder. Bereits nach fünf Spielminuten lagen die Odenwälder mit 2:0 in Führung. Dann kam der TVL endlich besser ins Spiel und konnte den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ausgeglichener gestalten. Phasenweise gelang es dem TVL, durch gutes Passspiel den Gegner unter Druck zu setzen, schaffte es jedoch nicht, den finalen Pass anzubringen und zum Torerfolg zu gelangen. In Minute 19 erhöhte der JFV auf 3:0.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Odenwälder auf 4:0. Auch die zweite Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, jedoch konnte der JFV in Minute 45 zum Endergebnis von 5:0 erhöhen. Mit etwas mehr Glück hätte auch noch das eine oder andere Tor für den TVL fallen können, jedoch verhinderten auch Nico Schmitt und Damian Bogusch mit glänzenden Paraden weitere Treffer der JFV.

Für den TVL spielten: Nico Schmitt und Damian Bogusch im Tor, Lily Wunderlich, Felix Schönberg, Julian Kurpiers, Bruno Martinovic, Erik Engels (Kapitän), Tom Becker, Jonas Volk, Arthur Geigert, Maxim Graf und Felix Richter.

Die B-Jugend des TVL hat das zweite Spiel in Folge in der Kreisklasse gewonnen. Im Heimspiel gegen JFV Bürstadt siegten die Lampertheimer mit 2:0. In einer offen geführten ersten Hälfte gingen die Gastgeber durch Ehret in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhte Wesp nach einem Freistoß in der 52. Minute auf 2:0. Bürstadt erhöhte nun den Druck und versucht, zurück ins Spiel zu kommen. Die dadurch frei gewordenen Räume nutzte der TVL zu kontern. Allerdings wurden die Konter nicht ordentlich zu Ende gespielt, sonst wäre einen höheres Endergebnis möglich gewesen. fh

