A-Jugend siegt mit 8:1

Lampertheim.Die als Tabellenführer angereiste A-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) gab sich im ersten Rückrundenspiel der Kreisliga bei der JSG Rimbach/Zotzenbach keine Blöße und siegte mit 8:1-Toren.

Gegen die aggressiv verteidigenden Gastgeber, die sich ausschließlich auf die Defensive konzentrierten, gab es nur in der Anfangsphase kaum ein Durchkommen. Oft fehlte es dem Spiel der JSG auch an Genauigkeit.

Erstes Tor in der 16. Minute

Die Gäste verloren allerdings nicht die Nerven, erhöhten mit zunehmender Spieldauer das Tempo und schlugen schließlich mit der ersten richtigen Chance eiskalt zu. Angreifer Hartmann gelang mit einem strammen Rechtsschuss das 1:0 für Lampertheim/Hüttenfeld in der 16. Minute. Sechs Minuten später legte der in allen Belangen überlegende Gast aus der Spargelstadt nach. Nach einer schönen Kombination schlug Jäger in der 22. Minute zum 2:0 zu. Das muntere Toreschießen gegen hilflos wirkende Odenwälder ging weiter. Toptorjäger Gärtner konnte sich nun auch in die Torschützenliste eintragen, als er in der 27. Minute zum 3:0 einnetzte. Das 4:0 erzielte Aldirmazoglu, als er alleine aufs Tor zulief und den Ball nach 35 Minuten über den Torwart schlenzte.

In der 39, Minute konnte sich erneut Gärtner in die Torschützenliste eintragen. Beim Stand von 5:0 wurden die Seiten gewechselt. Die Gäste nahmen in der zweiten Halbzeit einen Gang heraus, erspielten sich aber dennoch weitere hochkarätige Möglichkeiten. Jäger scheiterte freistehend vor dem Torhüter der Gastgeber. In der 57. Minute machte es Topstürmer Gärtner besser und erhöhte mit seinem Dreierpack zum 6:0. Sein viertes Tor an diesem Tag erzielte Gärtner nach einer Flanke von Kuhlmann mit dem Kopf in der 60. Minute.

Ehrentreffer für Gastgeber

Das letzte Tor für die Jugendspielgemeinschaft aus der Spargelstadt erzielte wiederum Jäger nach Zuspiel von Johann in der 63. Minute zum 8:0. Der Ehrentreffer für die Gastgeber JSG Rimbach/Zotzenbach fiel in der 86. Minute, nachdem die Abwehr des JSG einmal nicht aufgepasst hatte. fh

