A-Jugend siegt zu Hause mit 5:0

Lampertheim.Im Heimspiel gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim gelang den Fußball-A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld ein 5:0-Sieg. Überragender Akteur auf Seiten der Gastgeber war Tim Gärtner, der alle fünf Tore markierte.

Bereits zu Beginn der Partie zeigte sich eine deutliche Überlegenheit der Spargelstädter, doch dauerte es bis zur elften Minute, ehe Gärtner nach Zuspiel von Hartmann das 1:0 markieren konnte. Nur wenige Minuten später erhöhte Gärtner auf 2:0, nachdem er einen schnell vorgetragenen Konter über Jäger und Safar erfolgreich verwertet hatte. Bis zur Pause nahm die JSG etwas das Tempo heraus, ohne aber das Spielgeschehen aus der Hand zu geben.

Im zweiten Abschnitt zog die JSG wieder das Tempo an und drückte die Gäste in ihre Hälfte. Chance um Chance wurde herausgespielt. In der 60. Minute fiel bereits die Vorentscheidung, als Gärtner sein drittes Tor erzielte. Doch Gärtner hatte noch nicht genug, in der 76. Minute erzielte er per Kopf das 4:0. Den Schlusspunkt setzte Gärtner in der 86. Minute mit seinem fünften Treffer, womit die JSG weiter ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga bleibt.

Auswärtsspiel der B-Jugend

Das Auswärtsspiel der B-Jugendlichen beim VfL Birkenau ging mit 3:2-Toren an die gastgebenden Odenwälder. Birkenau erwischte den besseren Start und erzielte in der zweiten Minute die Führung. Nach diesem Tor wurde es ein munteres Fußballspiel, was von beiden Seiten sehr offen geführt wurde. Nach einem Freistoß von Wesp in der 26. Minute köpfte Wolf den Ball zum 1:1 in die Maschen. Keine zwei Minuten später gelang dem TVL die 2:1-Führung, als dem Birkenauer Torwart bei einem abgefälschten Distanzschuss von Hermann keine Abwehrmöglichkeit blieb. Nach der Halbzeit kamen die Jungs aus Birkenau motiviert aus der Kabine und versuchten, das Spiel zu machen. Erst in der 45. Minute glich Birkenau zum 2:2 aus. Danach lief nichts mehr zusammen beim TVL, der das Spiel aus den Händen gab. Den Schlusspunkt und auch die Entscheidung in diesem Spiel setzte wieder der Gastgeber mit dem Treffer zum 3:2-Endstand.

C-Jugend spielt unentschieden

Mit einem 3:3 trennten sich die C-Jugendlichen des TVL vom Gast aus Birkenau. Die Lampertheimer begannen furios und drängten die Gäste aus Birkenau sofort in die eigene Hälfte zurück. Schon nach 14 Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Gehäuse der Gäste, als Boll zum 1:0 einschob. Die Gäste brauchten eine Weile, um sich vom Anfangsdruck der Hausherren zu befreien. Dann schlug das Team in der 20. Minute zu, als Birkenau die Unachtsamkeit der Hintermannschaft des TVL ausnutzte und das 1:1 erzielte. Ein Angreifer von Birkenau erzielte in der 25. Minute das 1:2 nach einem Freistoß. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der TVL einen guten Start, und Huruglica erzielte nach Zuspiel von Boll das 2:2. Dann schlug Birkenau zum dritten Mal zu. Nach einem Freistoß kam ein Angreifer völlig frei zum Schuss und überwand TVL-Keeper Kern zum 2:3. Doch der TVL gab sich nicht geschlagen und spielte weiter nach vorne, um wenigstens einen Punkt zu sichern. Nach einem Eckball für Birkenau in der 66 Minute erkämpfte sich der TVL den Ball und konterte Birkenau aus. Huruglica spielte drei Gegenspieler aus, bevor er den Ball genau durch die Schnittstelle der Abwehr auf Boll zirkelte. Boll lief alleine auf den Torwart zu und schob zum 3:3 ein. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.11.2018