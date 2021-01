Ab 8. Februar in Bensheim

Lampertheim.Seit Dienstag können sich auch Menschen außerhalb von Alten- und Pflegeheimen gegen die Covid-19-Krankheit impfen lassen. Solange das Impfzentrum des Kreises Bergstraße in Bensheim seinen Betrieb noch nicht aufgenommen hat, können sich die Menschen in den südhessischen Landkreisen vorerst nur in Darmstadt einen Impfstoff spritzen lassen. Darauf haben sich die südhessischen Landräte – darunter auch Verwaltungschef Christian Engelhardt – mit dem Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch verständigt.

Für Bürgermeister Gottfried Störmer eine Lösung, die aus kommunaler Sicht zu akzeptieren ist. „Auch wenn uns das nicht gefällt“, fügt er im Gespräch mit dieser Redaktion hinzu. Zumal die Einrichtung in Bensheim nach seiner Einschätzung startklar ist. Da es sich bei dem Personenkreis, der sich in diesen Wochen impfen lassen kann, um ältere Bürger handelt, sei die Fahrt nach Darmstadt – zumindest von Lampertheim aus gesehen – als Herausforderung zu betrachten.

Der Lampertheimer Allgemeinmediziner Walter Seelinger rät Impfwilligen, die die Fahrt nach Darmstadt scheuen oder nur unter Beschwernissen antreten können, ihren Impftermin erst einmal nicht wahrzunehmen. Sie sollten stattdessen warten, bis das Impfzentrum in Bensheim öffnet. Hiermit rechnet der Sprecher der Lampertheimer Ärzteschaft für den 8. Februar. Seelinger weist darauf hin, dass ein Impfanspruch nicht erlischt. Die Impfung könne jederzeit, also auch noch erheblich später, in Anspruch genommen werden.

Ärzte noch nicht informiert

Noch hat der Mediziner keine Informationen, ab wann die niedergelassenen Ärzte in das Impfgeschehen eingebunden werden sollen. Der „Südhessen Morgen“ hatte im Dezember über einen offenen Brief der Ärzteschaft berichtet, die Kritik am Aufbau der Impflogistik geübt hatten. Die Hausärzte könnten dazu beitragen, den Impfprozess zu beschleunigen und Kosten beim Aufbau von großen Impfzentren zu sparen. Beklagt wurde diesbezüglich vor allem die aus Ärztesicht schwerfällige Kommunikationsbereitschaft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen.

Akute Sorgen bereitet dem Lampertheimer Ärztesprecher unterdessen die mangelnde Impfbereitschaft beim Pflegepersonal in kommunalen Einrichtungen. In Gesprächen habe er festgestellt, dass es in diesem Personenkreis häufig an seriösen Informationen über den Impfstoff und die Folgen der Verabreichung mangelt. Hier gebe es offensichtlich erhebliche Aufklärungsarbeit zu leisten. urs

