Ab Herbst Vorträge im Schiller-Café

Lampertheim.70 Jahre Grundgesetz und 100 Jahre Weimarer Republik: An diesen Jahrestagen kommt auch das Lampertheimer Bündnis für Demokratie nicht vorbei. In diesem Frühjahr gegründet, hat der Zusammenschluss aus Menschen, denen an der Förderung demokratischer Prozesse gelegen ist, ein Veranstaltungskonzept für die kommenden Wochen und Monate entworfen.

Erster Termin im Kalender des Demokratie-Bündnisses ist eine Vortragsveranstaltung mit dem Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler Gerd Lautner von der TU Darmstadt. Er spricht am Mittwoch, 11. September, im Lampertheimer Schiller-Café über das Thema „100 Jahre Weimar – 70 Jahre Grundgesetz“. Matthias Klarebach vom Landesverband Hessen „Mehr Demokratie“ stellt die Arbeit dieses Vereins am Dienstag, 1. Oktober, vor. Die Veranstaltung findet während einer Ausstellung im Schiller-Café statt, die vom 1. bis 11. November Bilder der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Porträts von Widerstandskämpfern gegen das Nazi-Regime zeigt. Sie ist gedacht zur Vorbereitung auf eine Gedenkveranstaltung über den Lampertheimer Widerstandspfarrer Alfred Delp, die für 2020 geplant ist.

Volkshochschule: Thema Heimat

Außerdem planen die Vertreter des Demokratie-Bündnisses in Kooperation mit der Lampertheimer Volkshochschule eine bildungspolitische Reihe zum Thema Heimat, die mit einem Demokratie-Zertifikat abgeschlossen werden kann. Ferner sollen die Schulen Lampertheims Informationsangebote über die politische Meinungsbildung im Zeitalter des Internets und über die Funktionsweisen städtischer sowie parlamentarischer Gremien nutzen können.

Laut Sprecher Marius Schmidt will sich das Bündnis ab Herbst auch auf einer Internetseite präsentieren und über Facebook erreichbar sein. Bei einem Infostand in der Innenstadt sollen sich Passanten zur Frage äußern können: „Was bedeutet Demokratie für mich?“ Die Statements sollen gesammelt und in einem Podcast veröffentlicht werden. Darüber hinaus will das Demokratie-Bündnis Fördermittel über das Bundesprogramm „Partnerschaft für Demokratie“ beantragen.

Nächstes Treffen des Bündnisses ist am Dienstag, 3. September, 19 Uhr, im Lampertheimer Alten Rathaus. Kontakt: demokratie@lampertheim.info urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019