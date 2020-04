Ab sofort wieder mehr Termine

Lampertheim.Aufgrund der rückläufig Covid19-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße nehmen die Gerichte ihre Sitzungstätigkeit wieder auf und setzen wieder Verhandlungstermine an. Dies teilt das Amtsgericht Lampertheim mit. Die bisher geltenden Einschränkungen des „Justizgewährungsanspruchs“ seien nur noch zum Teil gerechtfertigt, schreibt Direktor Lothar Schwarz.

Es ist jetzt wieder möglich, mit den Sachbearbeitern des Amtsgerichts persönlichen Kontakt aufzunehmen – allerdings weiterhin nur nach telefonischer Terminvereinbarung. Außerdem erhält nur Zutritt in die Gebäude des Amtsgerichts, wer geeignete Schutzmaßnahmen ergreift. Besucher sollten einen Schutz über Mund und Nase tragen. Laut Schwarz ist ein einfacher Schutz (eine sogenannte Alltagsmaske, ein Tuch oder Schal) ausreichend. Anträge, die ohne persönliche Vorsprache in schriftlicher Form eingereicht werden können, können in den Briefkasten eingeworfen oder bei den Wachtmeistern abgegeben werden. Dort sind auch Anträge auf Beratungshilfe erhältlich.

Größere Menschenansammlungen vor den Sitzungssälen gilt es weiterhin zu vermeiden. Deswegen sollten sich Betroffene frühestens 15 Minuten vor Sitzungsbeginn vor dem Saal einfinden. Die Richter des Amtsgerichts versuchen, die Termine so zu gestalten, dass keine langen Wartezeiten entstehen. Sollte es zu Verzögerungen kommen, ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen eingehalten wird.

Versteigerungen werden, so Schwarz, bis auf Weiteres allenfalls vereinzelt stattfinden, da bei diesen Terminen im Voraus kaum abzusehen ist, wie viele Personen kommen und ob der Mindestabstand eingehalten werden kann. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.04.2020