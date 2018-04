Anzeige

HÜTTENFELD.Große Kabeltrommeln haben Hüttenfelder Bürger schon vor einigen Wochen am Rande des Stadtteils ausgemacht. In der vergangenen Woche rollten auch die Bagger an: Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat mit dem Netzausbau begonnen. Bürgermeister Gottfried Störmer besuchte gestern eine der zahlreichen Baustellen und unterstrich damit die Bedeutung des Glasfaser-Ausbaus.

Nachdem im vergangenen Frühsommer bereits eine Vorvermarktungsquote von 40 Prozent der 560 infrage kommenden Hüttenfelder Haushalte erreicht war, hatte Unitymedia den Arbeitsbeginn noch für das Jahr 2017 zugesagt. Die ursprüngliche Terminplanung konnte das Kölner Unternehmen nicht einhalten (wir haben berichtet). Vom zuständigen Manager für kommunale Projekte, Andreas Gehrhardt, hieß es am Mittwochvormittag dazu, es habe nach der Baufreigabe im Juni vergangenen Jahres „nach langen Regen- und Frostperioden leichte witterungsbedingte Verzögerungen gegeben“.

Doch nun hat der Netzbetreiber mit den nötigen Tiefbau-Arbeiten begonnen. Er arbeitet in Hüttenfeld mit einer weiteren Tiefbau-Firma an zahlreichen Baustellen gleichzeitig. „Aktuell werden die Hauptlinien des neuen Glasfasernetzes gelegt“, erklärte Gehrhardt den Fahrplan: „Den Tiefbau wollen wir bis Juni abschließen, ab Juli legen wir die ersten Hausanschlüsse, im Herbst sollten dann alle Haushalte mit Vertrag ans Netz angeschlossen sein.“