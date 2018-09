ABBA-Show sucht Kinderchor

Lampertheim.Für die ABBA-Show am Freitag, 18. Januar, in der Hans-Pfeiffer-Halle, sucht der Veranstalter noch einen Kinderchor, der an dem Abend auftreten möchte. Das teilt die Firma „reset productions“ mit. Anlehnend an die Tradition von ABBA, Kinder weltweit dazu zu ermutigen, mit ihnen „I Have A Dream“ zu singen, wird ein Kinderchor aus Lampertheim oder der Umgebung gesucht, der mit diesem Song bei der Show „ABBA – The Tribute Concert performed by ABBAMUSIC“ mitwirken möchte.

Der Chor sollte aus zehn bis zwölf Kindern zwischen sechs und 14 Jahren bestehen, die keine Angst vor großen Bühnen haben. Bewerbungen unter: mirjam.berthel@resetproduction.de. Eine musikalische Hörprobe gibt es im Internet unter: https://soundcloud.com/resetproduction/akka-dancing-queen-stasera. red

