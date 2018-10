Abendliche Laternenführung

Lampertheim.Der Jahrgang 1952/53 lädt seine Mitglieder und Jahrgangsfreunde zu einer abendlichen Laternenführung nach Heppenheim ein. Am Donnerstag, 22. November, treffen sich die Teilnehmer um 17.15 Uhr am Lampertheimer Bahnhof zur Abfahrt. Die Führung startet um 18 Uhr: Die Straßenlaternen in der Heppenheimer Altstadt sind mit kunstvoll gestalteten Scherenschnitten versehen. Gewandete Führer leiten entlang des abends beleuchteten Laternenwegs und erzählen aus der hessischen Sagenwelt. Anschließend klingt der Abend beim „Krug“ im Rosengarten aus. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.10.2018