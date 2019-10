Abenteuer mit Drachen

Lampertheim.Kinderbuchautorin Andrea Liebers stellt am Donnerstag, 24. Oktober, 16.15 Uhr, ihre Bücher in der Stadtbücherei vor. Die Autorin kennt sich vor allem mit mittelalterlichen Sagenwelten aus. Dabei interessiert sie sich für ihre Heimat und deren Geschichte. So entstand eine Kinderbuchreihe, die sich mit den Nibelungen auseinandersetzt, aber auch Fakten, Fiktion und Spannung verbindet.

In der vierbändigen Reihe „Das Gold der Nibelungen“ lernen junge Leser das Nibelungenlied, Worms und die versunkene Zeit der Vergangenheit kennen. In den Abenteuern spielen Drachen eine wichtige Rolle. Der 24. Oktober ist seit 1995 der „Tag der Bibliotheken“. An diesem Tag machen Bibliotheken auf ihre Rolle als Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung auf sich aufmerksam. red

