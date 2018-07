Anzeige

Weil das Thema der Ferienspiele (Um-) Weltmeisterschaft lautet, hat die Küchenfee das geschnippelte Obst mit den Landesfahnen der an der Weltmeisterschaft teilnehmenden Fußballmannschaften geschmückt. Und eine schöne und schützenswerte Umwelt hat der KCL förmlich vor sich liegen: das Naturschutzgebiet Biedensand. Dem Umweltschutz sind auch die Jugendförderer auf der Spur. Beim Herstellen von Gips-Bienen erfahren die Mädchen und Jungen, was zu tun ist, um Nutzinsekten zu schützen.

Wendige Boote

Bevor es auf das Wasser geht, erklärt Peter Krichbaum den Kindern die verschiedenen Bootstypen: Wildwasserboote, die klein und wendig sind, und die größeren Kanadier. Er bedauert, dass der geringe Wasserstand des Altrheins nicht die bestmöglichen Voraussetzungen für Wassersport bietet. „Es darf nur das Kind auf das Wasser, das ein Schwimmabzeichen vorweisen kann und eine Schwimmweste anhat“, betont Krichbaum. Trainer Manuel Kern gibt den jungen Paddlern eine Einweisung. „Wer hat schon mal gepaddelt?“, möchte der Sportwart wissen. Einige Kinderarme schnellen noch oben.

„Es gibt einige Regeln zu beachten“, macht Kern deutlich. Beispielsweise müssen bei Brillenträgern die Sehhilfen fest sitzen, sonst sollten sie beim Wassersport abgenommen werden. Ein Wechsel mit den Landratten erfolgt nach 25 Minuten.

„Fahrt nicht zu weit vom Steg weg“, mahnt Trainer Kern. Er nimmt ein Paddel in die Hand und erläutert die Technik, wie das Paddel in das Wasser eingetaucht werden soll. Noch ein paar letzte Anweisungen, dann stechen hintereinander Paula, Ornella, Elias, Luca und Ben in See – und haben Riesenspaß. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.07.2018