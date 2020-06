Abfallzweckverband weist Vorwürfe zurück

Hüttenfeld.Tag „50 + 1“ – das ist die neue goldene Formel, die über dem Standort des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) in Hüttenfeld schwebt. Dann nämlich, 50 Jahre nach Bekanntmachung des Bebauungsplans, sollen auf dem ehemaligen Deponiegelände alle Gebäude abgerissen sein und wieder Wald stehen. So ist es im neuen Flächennutzungsplan festgeschrieben. Den Entwurf hat Bauplaner Michael Schweiger in der jüngsten Ortsbeiratssitzung vorgestellt.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans und der gleichzeitigen Erstellung eines Bebauungsplans ginge das Gelände baurechtlich in das Hoheitsgebiet der Stadt über und unterläge künftig kommunaler Verantwortung. Damit wäre nicht mehr wie bisher das Regierungspräsidium (RP), sondern das Stadtparlament Entscheidungsträger. Änderungen könnten fortan nur noch von diesem Gremium beschlossen werden.

Davon betroffen ist allerdings nur der Kernbereich mit Verwaltungsgebäuden, Parkplätzen und Grünschnittaufbereitung. Die versiegelten Deponiekörper selbst bleiben weiterhin in der Hand des Regierungspräsidiums und unterliegen einer behördlich geregelten Überwachung.

„Genauestens geregelt“

Der Tatsache seien auch die bisherigen Verzögerungen im Verfahren geschuldet, so Michael Schweiger. Schon im Jahr 2016 hatte er dem Ortsbeirat einen ersten Entwurf vorgestellt. „Weil das RP Verantwortung abgibt, will man alles genauestens geregelt wissen“, erklärte er. Insbesondere der Abstimmungsprozess mit der Abteilung Naturschutz sei intensiv gewesen. Die behördliche Prüfung reichte bis in die 1970er Jahre zurück. Alle seitdem erteilten Genehmigungen muss das ZAKB in den Plänen ausgleichen. Bei Durchsicht der Akten kam Überraschendes zutage: „Bisher hat man sogar überausgeglichen“, berichtete Schweiger. Der Überschüss müsse nun erhalten bleiben. Im Abstimmungsprozess, den der Bauplaner als „zähes Ringen um Biotopwertpunkte“ beschrieb, hätten zahlreiche Artenschutzmaßnahmen Einzug in den Plan gefunden. „Wir haben alle Vorschläge eines hiesigen Artenschützers zu 100 Prozent übernommen und zu verbindlichem Baurecht gemacht“, so Schweiger. Er bezeichnete das Areal als „fast eingezäuntes Biotop“.

Ein Vorwurf, den sich der ZAKB seit Vorstellung der Pläne immer wieder gefallen lassen muss: „Salami-Taktik“. Diesmal geäußert von CDU-Fraktionsmitglied Armin Süss. „Erst Betriebsgebäude, dann Lkw-Stellplätze, dann neues Mitarbeitergebäude und nun hören wir von einer Werkstatt. Das stößt vielen Bürgern negativ auf“, sagte er.

Vor Jahren musste sich der Abfallzweckverband bereits gegen Vorwürfe durch Hüttenfelder wehren, besonders die Verlegung der Lkw-Flotte von Gernsheim nach Hüttenfeld stieß in jüngster Vergangenheit auf Unverständnis (wir haben berichtet). Weil die im ursprünglichen Planfeststellungsbeschluss nicht vorgesehen waren, musste damals ein neuer her. Inzwischen gibt es für die Stellplätze eine befristete Genehmigung, seit Anfang des Jahres parken sie am Standort.

Genau wie der ZAKB-Chef Gerhard Goliasch wies Michael Schweiger die Vorwürfe entschieden zurück. „Alle diese Maßnahmen standen schon bei meinem Vortrag 2016 im Plan. Das ist dort nachzulesen“, betonte er. Tatsächlich war in der damaligen Sitzung schon die Rede von einer optionalen Reparatur-Werkstatt. „Wir haben das Areal rückwärts entwickelt“, meinte er. Baulich habe der ZAKB bei einer „sehr dezidiert festgelegten Nutzung“ kaum Spielraum.

Für die Gebäudegrundfläche ist nun 6500 Quadratmeter festgelegt. Das entspricht 13,3 Prozent des Planungsbereichs. Ein einzelnes Gebäude darf die Größe der bisherigen Hallen nicht überschreiten. „Die Erweiterungsmöglichkeiten sind überschaubar. Das ist auch nicht vorgesehen“, sagte Gerhard Goliasch.

Der entscheidende Vorteil sei, dass die Stadt die Verantwortung bekomme. „Sie reden künftig bei jeder Entscheidung über die Baupläne mit“, sagte Schweiger in Richtung der Kommunalpolitiker. Auf die Ausarbeitung folgt im Sommer eine zweite Offenlegungs- und Beteiligungsphase. Bei der ersten Beteiligung ist keine einzige Bürger-Stellungnahme eingegangen. Im Anschluss würde dann die Stadtverordnetenversammlung über die Bewilligung des Planes entscheiden.

