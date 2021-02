Hüttenfeld.Zwei Dauerthemen beschäftigten den Hüttenfelder Ortsbeirat in seiner letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen. In beiden Fällen ist die Stadtverwaltung um eine Lösung im Konsens mit den Bürgern bemüht. Während in der verkehrsberuhigten Jakob-Müller-Straße eine Videokonferenz zwischen Ordnungsamt und Anwohnern Abhilfe gegen Raser schaffen soll, ist die „Pflanzenwucher“-Causa am Lärmschutzwall der L 3111 vorerst behoben. Ein gemeinsam erarbeiteter Schnittplan soll das Problem langfristig lösen.

Der Grünschnitt zwischen den Gärten des „Brunnenbuckel“ und der Landstraße war seit acht Jahren überfällig. Das hatte bei den Anwohnern für Ärger gesorgt, weil sie sich im eigenen Garten mit überbordendem Stadtgrün herumschlagen mussten. Auf Initiative von Anwohner und Ortsbeirat-Mitglied Kurt Arnheiter (SPD) haben die Technischen Betriebsdienste nun den Rückschnitt vorgenommen. „Einen neuen Schneideplan in Zusammenarbeit mit dem Bauhof und den Anwohnern zu erstellen wird die erste Aufgabe des neuen Ortsbeirats“, erklärte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg bei der Versammlung, die vor Zuhörern in der Turnhalle des Bürgerhauses stattfand.

Auch bei einem dritten Dauerthema hatte Berg Neuigkeiten mitgebracht. Seit Jahren fehlt es der evangelischen Kindertagesstätte an Platz. Eine schnell gefundene Lösung, die darunter liegenden Gemeinderäume zu integrieren, hatte zu großen Differenzen innerhalb der evangelischen Gemeinde geführt. In diesem Jahr soll das Vorhaben mit Umbauten vorgenommen werden, wie der neue Erste Stadtrat Marius Schmidt mitteilte. Bis die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind, überbrückt die Einrichtung die Zeit seit 1. Februar mit einer neuen „Outdoor-Gruppe“. ksm

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.02.2021