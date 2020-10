Absage der traditionellen Fastnachtsveranstaltungen

Hofheim.Die Veranstaltungen des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) werden in der anstehenden Fastnachtskampagne nicht stattfinden. Dies hat der Verein in einer Vorstands- und Aktivensitzung entschieden.

Somit lassen sich sowohl die Ordensgala, die beiden Prunksitzungen, die Kinderfastnacht als auch die Hexennacht unter den derzeit geltenden Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie nicht realisieren. „Wir haben mit unserer finalen Entscheidung lange gewartet und sie fällt uns natürlich auch nicht leicht, aber unter den aktuellen Bedingungen ist die Durchführung unserer klassischen Veranstaltungen schlichtweg nicht verantwortbar“, erklärt HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl. „Unsere Prunksitzungen leben von der Geselligkeit und dem gemeinsamen Feiern mit dem Publikum. Das lässt die aktuelle Situation leider nicht zu“, so Scholl weiter.

Dennoch möchte der HCV seine Aktivitäten nicht vollständig aussetzen. So soll die Kampagne am 11. November um 16.11 Uhr am Ausschellerdenkmal mit Abstand offiziell eröffnet werden. Für alle aktiven Mitglieder wird es auch einen Jahresorden geben, der während der Kampagne im kleinen Kreis verliehen werden soll. Darüber hinaus befindet sich derzeit eine Alternativveranstaltung in Vorbereitung. Sobald hierfür alle Rahmenbedingungen geklärt sind und das Hygienekonzept steht, will der Verein darüber informieren. Der Verein versichert, dass bei allen Planungen die Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln oberste Priorität genießt.

2021 und somit in der übernächsten Fastnachtskampagne 2021/2022 feiert der Hofheimer Carneval Verein sein drei Mal elfjähriges Bestehen. Die jetzt entstandenen zeitlichen Freiräume wollen die Tanz- und Showgruppen sowie der gesamte Verein zur intensiven Vorbereitung der Jubiläumskampagne nutzen – in der Hoffnung, dass bis zu diesem Zeitpunkt das kulturelle Leben wieder in der gewohnten Form ablaufen kann. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 05.10.2020