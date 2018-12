Abschied nach 20 Jahren im Ehrenamt

LAMPERTHEIM.Vertrauen der Bevölkerung genießen, unbescholtene Lebenserfahrung sowie bautechnisches Fachwissen besitzen und bereit sein, sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl zu engagieren – das Anforderungsprofil an die ehrenamtlichen Schöffen an Ortsgerichten ist nicht gerade klein. Peter Ditschinger hat all diese Eigenschaften 20 Jahre lang verkörpert. Nun trat der 77-jährige Ehrenbeamte von seinem freiwilligen Dienst zurück. Seine Nachfolge am Lampertheimer Ortsgericht I im Haus am Römer tritt Karl-Heinz Hahl (64) an.

Mit einer Feierstunde im Magistratsraum bedankten sich Amtsgerichtsdirektor Lothar Schwarz und Bürgermeister Gottfried Störmer beim „langjährig verdienten Mitglied“ Ditschinger. Dass die Verabschiedung im Stadthaus und nicht im Amtsgericht stattfand, werteten beide als Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Justiz. Schwarz, dem als Direktor des Amtsgerichts die Dienstaufsicht obliegt, überreichte dem Schöffen seine Entlassungsurkunde und ein Weinpräsent als Dank für das jahrelange ehrenamtliche Wirken.

Hilfsbehörde der Justiz

Die ehrenamtlichen Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Justiz, es gibt sie nur in Hessen. Jedes Ortsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Schöffen, die alle als Ehrenbeamte vom Amtsgerichtsdirektor ernannt und vereidigt werden. Lampertheim hat insgesamt drei Ortsgerichte: Lampertheim I im Haus am Römer, Lampertheim II in Hofheim und Lampertheim III in Rosengarten. Ditschinger als Schöffen hatte Schwarz schon selbst als Direktor im Oktober 1998 vereidigt. Der gelernte Maurermeister war meist für Schätzungen von Häusern oder Nachlässen, etwa bei Trennungen oder Todesfällen, zuständig. „Keine leichte Aufgabe“, betonte Amtsgerichtsdirektor Schwarz, „denn oft prallen finanzielle Interessen aufeinander“.

Die schönste und zugleich kurioseste Erinnerung an seine Zeit als Schöffe verbindet Ditschinger aber nicht mit einer Immobilie. Eine Lampertheimerin habe bis zu ihrem Tod mit einer 20 Jahre alten Araber-Stute in ihrem Garten zusammen gelebt. Weil sich kein Erbe fand, nahm der Schöffe das Pferd kurzerhand bei sich auf. Dort habe es noch zwölf Jahre weiter gelebt und den Enkeln viel Spaß bereitet. „Ich hatte eine gute Zeit als Schöffe mit viel Spaß, aber auch Arbeit“, fasste er zusammen. Schwarz lobte den 77-Jährigen für seine verlässliche und gewissenhafte Arbeit: „Ich konnte mich jederzeit hinter Sie und Ihre Schätzungen stellen.“ Er wünschte seinem scheidenden Schöffen, sich nun „endlich mal zurücklehnen zu können“.

Amt mit besonderer Bedeutung

Verabschieden könne er ihn guten Gewissens, da er die Nachfolge bei Karl Heinz Hahl in guten Händen wisse. Hahl tritt dabei nicht nur in die Fußstapfen von Peter Ditschinger, sondern gewissermaßen auch ein Familienerbe an. Sein Vater Ludwig Hahl war bis 1998 als Schöffe Ditschingers direkter Vorgänger. Für den 64 Jahre alten Lampertheimer Bauingenieur Hahl ist es ein Amt „mit besonderer Verantwortung und Bedeutung“.

