Abschied und Neubeginn prägen Konzert

Hofheim.In die „Alte Neue Welt“ hat der evangelische Posaunenchor die Besucher seines Kirchenkonzerts in der vollbesetzten Hofheimer Friedenskirche mitgenommen. Dabei präsentierten die Musiker einen Querschnitt von Stücken aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Arrangements. Dabei kamen die Besucher – unter ihnen die Pfarrer Holger Mett und Adam Malczyk sowie Ortsvorsteher Alexander Scholl und dessen Vorgängerin Rita Rose – in den Genuss eines breiten Instrumentalspektrums mit schillernden Klangfarben und herausragenden Solisten.

Das Konzert wurde von zwei Dirigenten geleitet. Mit Franz Gander gab der scheidende Dirigent sein Abschiedskonzert, während dessen Nachfolger Dirk Hindel beim Finale seinen ersten öffentlichen Auftritt als Dirigent hatte. Das Kirchenkonzert begann mit dem Satz Air aus der dritten Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. Mit „Aus der neuen Welt“ griff der Posaunenchor Antonin Dvóraks populärstes sinfonisches Werk auf.

In „Choral and Rockout“ von Henk van Lijnschooten bot der Posaunenchor eine moderne Komposition in zwei Sätzen. Der zweite Satz begann mit einem Tubasolo von Christian Marquart. Ein packendes Schlagzeugsolo lieferte Alexander Rothmund. Ruhiger ließen es die Protagonisten beim Adagio aus Mozarts Klarinettenkonzert angehen. Als Solist brillierte Vorsitzender Wolfgang Herbert. Mit „Free World Fantasy“ hatte Chorleiter Franz Gander eine ältere Komposition des Niederländers Jacob De Haan ausgewählt.

Viel verspricht sich der Posaunenchor von seinem neuen Dirigenten Dirk Hindel. Nach einjähriger Ausbildung gab er seine Premiere als neuer musikalischer Leiter, auch dank der großen Unterstützung seines Vorgängers, Freundes und Mentors Franz Gander. Drei Stücke hatte Hindel in die Programmgestaltung eingebracht, zunächst „Mountain Wind“ vom österreichischen Komponisten Martin Scharnagl. Beim Ausflug in die Tiroler Berge ragten das Trompetensolo von Veronika Ofenloch und das von Melina Pauly gespielte Querflötensolo heraus.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Mit in die neue Welt nahm der Posaunenchor das Publikum bei der „Blue Ridge Saga“ von James Swearingen, in dem der Komponist die Größe der Blue Ridge Mountains im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Ausdruck bringt. „Highland Cathedral“ zählt zu den bekanntesten traditionellen Hymnen Schottlands. In die Rolle des „Pipe Major“ schlüpfte Robin Vollhardt am Sopransaxofon, die „Lassie“ verkörperte Marina Schnell mit der Piccoloflöte.

Mit nicht enden wollendem Applaus forderte das dankbare Publikum mehrere Zugaben heraus. Als erstes „What a wonderful World“, bei dem der neue Dirigent Dirk Hindel das Trompetensolo spielte und offiziell von Franz Gander den Dirigentenstab überreicht bekam. Während Hindel das Stück zu Ende dirigierte, spielte Veronika Trübe das Trompetensolo zu Ende. „Time to say Goodbye“: Ein letztes Mal übernahm Franz Gander den Dirigentenstab und verabschiedete sich mit diesem emotionalen Stück von den Musikern und Zuhörern.

Der besondere Dank des Vorsitzenden Wolfgang Herbert galt Franz Gander, der im Sommer 2017 ein zweites Mal beim Posaunenchor in die Bresche gesprungen war, seinen Nachfolger aufgebaut hatte und als Dankeschön eine Fotocollage des Chores sowie eine selbst gestaltete Glasschale überreicht bekam. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018