Lampertheim.Bevor die Besucher in Hummels Scheier-Galerie eintreten, betrachten sie interessiert und schmunzelnd das Werk „Sommerlochstopfen“ von Erika Winkler. Der Rahmen ist aus Altmetall hergestellt worden, das Winkler in einer Schlosserwerkstatt gefunden hat. Dieses Teil passt nun zur Scheunen-Dekoration, die die Veranstalter Ulrike und Helmut Hummel vor dem Gebäude drapiert haben.

Im Innenraum der Scheune sind Winklers abstrakte Acryl-Gemälde zum Thema „Querbeet“ zu sehen. Es sind kraftvolle, farbintensive Werke. Sie besitzen eine magische Anziehungskraft. Auf Formen und Motive hat sich Erika Winkler nicht festgelegt. Außerdem hat sie ihren Schöpfungen keinen Titel gegeben. „Die Fantasie des Betrachters soll nicht eingeschränkt werden“, erklärt die Malerin.

Bei der Laudatio, die Hausherr Helmut Hummel hielt, nannte er die Neu-Lampertheimerin eine außergewöhnliche Künstlerin. In der Scheier präsentiere sie nur einen Teil ihres Schaffens. Die Malerin ist in Bad Brückenau, in der bayerischen Rhön geboren, lebte 34 Jahre in Südwestfalen und davon 29 Jahre in Bad Laasphe. Im Dezember ist Winkler nach Lampertheim gezogen, da ihre Kinder und Enkelkinder in Bürstadt wohnen.