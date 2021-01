Achim Schmied schreibt die Runde ab

Lampertheim.Die Handbälle liegen platt in der Ecke und bei Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt ist auch die Motivation zu Laufeinheiten nicht sonderlich hoch: Der Bezirksoberligist TV Lampertheim befindet sich in Corona-Pause und Winterschlaf. Trainer Achim Schmied hat zuletzt auch gar nicht mehr versucht, Euphorie zu verbreiten. „Wenn man kein echtes Ziel hat, dann fällt das sehr schwer“, gibt er zu und gesteht seinen Handballern zu, die Beine hochzulegen. „Die meisten tun ja schon etwas für sich und wir werden bestimmt nicht bei null anfangen, wenn wir wieder dürfen“, ist Schmied überzeugt: „Aber das betrifft dann nur die Fitness. Was viel mehr unter dem Lockdown leidet, ist das Gefühl für den Ball.“

Ballgefühl geht verloren

Und obwohl die finalen Gespräche bezüglich eines weiteren Engagements Schmieds bei seinem Heimatverein in der Spargelstadt noch ausstehen, hat sich der erfahrene Trainer so seine Gedanken gemacht, wie der Wiedereinstieg aussehen könnte. „Auf jeden Fall möchte ich loslegen, sobald es erlaubt ist. Sei es in Einzel- oder Kleingruppentraining. Und wenn dann in den nächsten Monaten auch wieder alle zusammen im Training sein dürfen, dann werden wir ganz viel mit dem Ball arbeiten.“

Zudem will er mit seinem Team die Erkenntnisse aus der Vorbereitung im vergangenen Sommer besprechen. „Da haben wir extrem hohes Tempo gespielt, brachen aber in der letzten Viertelstunde häufig ein. Wenn wir uns entscheiden wollen, dieses schnelle Spiel weiter zu verfolgen, dann müssen wir auch in diesem Bereich gut arbeiten. Das bedeutet, viel zu laufen.“

Überzeugt ist Schmied zum einen davon, dass die Saison 2020/21 in den nächsten Wochen endgültig ad acta gelegt wird, zum anderen, dass im Herbst eine neue Runde beginnt, die dann weitgehend normal verlaufen kann. „Vielleicht wird man nicht gleich Anfang September starten, sondern einen Monat später. Aber wir werden wieder in den Spielbetrieb kommen“, ist Schmied überzeugt. Wie der TVL-Kader künftig aussehen wird, das steht noch nicht fest. „Die Gespräche werden in den nächsten Tagen geführt. Aber durch Corona ist der Kontakt sehr gering“, gibt der Trainer zu. Dass er noch richtig Lust darauf hat, bei den Spargelstädtern zu arbeiten, daran gibt es keinen Zweifel: „Wenn die Saison stattgefunden hätte, wäre vielleicht der Punkt da, wo ich überlegt hätte. Aber jetzt überwiegt die Vorfreude, wieder mit den Jungs arbeiten zu können.“ me

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.01.2021