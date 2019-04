Actiontrip für Jugendliche

Lampertheim.Vom 1. bis 5. Juli veranstaltet die Jugendförderung für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren einen fünftägigen Actiontrip zur Adventure World in Bad Herrenalb. Auf dem Erlebniscampingplatz der Albtal-Arena geht es zur Sache. Auf die Teilnehmer wartet ein umfangreiches Adventure- und Outdoorprogramm, das von ausgebildeten Outdoorguides betreut wird.

Zum Einstieg wird mit einem Geocaching gestartet, gefolgt von einem Adventuretag in Forbach. Dort erwartet die Teilnehmer eine Flussbettwanderung, inklusive dem Abseilen von einer 15 Meter hohen Brücke. Zum Schluss steht Softrafting auf einer Teilstrecke der Murg an. Bei den Black-Forest-Games können sich die Jugendlichen in den Disziplinen Bogenschießen, Baumstammnageln, Hufeisenwerfen, Laser/Biathlongewehrschießen und dem Tannenzapfenweitwurf messen. Ein etwas entspannterer Tag wird im nahe gelegenen Freudenstadt verbracht, wo das Erlebnismuseum Experimenta wartet. Das Museum ist eine Mischung aus Spaß haben, wissenschaftlichem Erkunden und physikalischen Phänomenen.

Bei einer Paddeltour über den Rhein, müssen die Jugendlichen am letzten Tag noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren, bevor die Heimreise angetreten wird. Anmeldungen werden im Rathausservice entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 29. Mai. red

