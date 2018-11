Adventskalender in der Bücherei

Lampertheim.Die Stadtbücherei Lampertheim lädt mit der Jugendförderung ab Dienstag, 4. Dezember, Kinder zu täglichen Adventsaktionen in der Bücherei im Haus am Römer ein. Ab 16 Uhr stehen von Dienstag bis Freitag verschiedene Aktivitäten auf dem Programm. Zu Beginn wird gemeinsam das aktuelle Türchen in der Bücherei geöffnet. Anschließend gibt es Vorlesegeschichten, Rätsel und Bastelaktionen. Zum Start der Aktion wird die Bücherei weihnachtlich dekoriert und die Kinder versuchen, aus Büchern einen Weihnachtsbaum zu bauen.

Bei der Abschlussveranstaltung mit Kindertheater am Montag, 17. Dezember, 16 Uhr, können die Kinder an einer Verlosung teilnehmen. Tickets dafür sind im Rathaus-Service erhältlich und kosten für Kinder fünf und für Erwachsene sieben Euro. Zu allen anderen Adventsaktionen ist der Eintritt frei. red

