Adventsstimmung bei den Bläsern

Hofheim.Die Weihnachtsfeier des evangelischen Posaunenchores in der Friedenskirche zählt alljährlich zu den Höhepunkten in der Adventszeit. Auch diesmal gelang es den Bläsern unter der Leitung des neuen Dirigenten Dirk Hindel eindrucksvoll, die vielen Besucher in beste Vorweihnachtsstimmung zu versetzen. Dabei hatte die mit der Bach-Chorale eröffnete Programmfolge fast schon Konzertcharakter.

Das von Pascal Wichert geleitete Nachwuchsorchester hatte mit dem eigens von ihm bearbeiteten „Stjärnan fran Bethlehem“ seinen ersten öffentlichen Auftritt. Aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns stammte das „Gloria“ des Holzbläserensembles. Mit „Give us peace“ und „Weihnachten in den Bergen“ brillierte der Gesamtchor. Dazwischen bestand für die Besucher immer wieder die Möglichkeit, bei bekannten Weihnachtsliedern wie „Kommet ihr Hirten“ oder dem Weihnachtslied schlechthin, dem feierlichen „O du fröhliche“, selbst eifrig mitzusingen.

Der Vorsitzende des Posaunenchores, Wolfgang Herbert, nutzte den feierlichen Rahmen in der Friedenskirche dazu, mit Michelle Malz (Oboe) und Christoph Kapust (Trompete) zwei neue Mitglieder aufzunehmen. In seiner Ansprache ging der Vorsitzende auf die unterschiedlichen Vorgeschichten der neuen Mitglieder ein. Michelle Malz, die bereits an der Bensheimer Liebfrauenschule die erste Oboistin in der Bläserklasse war, wurde als erste Oboisten in der 107-jährigen Geschichte des Posaunenchors aufgenommen. Christoph Kapust spielt seit mehr als 20 Jahren Trompete, hat bereits in vielen Ensembles und Bands gespielt. Über Jazz, Funk, Musical-Musik und klassische Musik hat er sich musikalisch selbst breit aufgestellt und sein leidenschaftliches Hobby sogar fast zum Beruf gemacht und Trompete studiert. Beide erhielten die obligatorische Urkunde, Becher und Anstecknadel.

Zwei weitere Musikerinnen wurden für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Chor geehrt, die erste Trompeterin Leonie Trübe und Melina Pauly (Querflöte), die seit 2014 zudem im Vorstand mitarbeitet. Für beide Jubilare gab es ein Geschenk und die entsprechende Urkunde. Pfarrer Holger Mett bereicherte die Weihnachtsfeier zudem mit einigen Gedanken zur Adventszeit, Robin Vollhardt las eine Weihnachtsgeschichte vor. Der nächste Höhepunkt beim Posaunenchor steht bereits bevor, das traditionelle Kurrendeblasen an Heiligabend. fh

