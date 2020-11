Adventstüten zum Abholen

Lampertheim.Wegen der Corona-Pandemie können die in den letzten Jahren angebotenen Adventsaktionen in der Stadtbücherei in diesem Jahr nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Aus diesem Grund hat sich das Team der Bücherei etwas anderes einfallen lassen, um trotzdem mit den Kindern gemeinsam die Adventszeit zu erleben.

Von 30. November bis 18. Dezember können die Kinder sich wöchentlich eine „Adventszaubertüte“ zu den Öffnungszeiten in der Bücherei abholen. Die insgesamt drei verschiedenen Tüten enthalten kleine Geschichten oder Gedichte, Malbilder und Materialien mit Anleitungen zum Basteln. Wöchentlich bekommen die Kinder eine Aufgabe gestellt, die es dann zu erledigen gilt. Am Ende winken kleine Preise, die im Januar verlost werden. Alle entsprechenden Hinweise und Anleitungen finden die Kinder in der Tüte. Die Gewinner werden im Januar schriftlich benachrichtigt.

Die Stadtbücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.11.2020