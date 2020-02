Ärger über Feldwege

Hofheim.Der Hofheimer Ortsbauernverband hielt im Gasthaus Krone seine Jahreshauptversammlung ab. In seinem Jahresrückblick beleuchtete der Vorsitzende Martin Bär das Jahr 2019, sprach von zufriedenstellenden Ernteerträgen. Der fünfwöchigen Hitzeperiode hätten die Landwirte verstärkte Einsätze der Beregnungsanlagen entgegengesetzt. Im nassen Herbst habe Dauerregen für eine Unterbrechung der Rübenernte gesorgt.

Überhaupt nicht anfreunden können sich die Landwirte nach eigenen Angaben mit den teilweise schlechten Zuständen der Feldwege, die Schlaglöcher aufweisen. Eine zeitnahe Ausschreibung für eine Reparatur sei offensichtlich verpasst worden, „Flickschusterei“ sei am Jahresende betrieben worden.

Feldwege durch Pkw beschädigt

Großen Ärger bereiteten der Landwirtschaft auch die Sperrungen des Bahnübergangs in Richtung Bobstadt. Einerseits störten sie sich an den in Kauf zu nehmenden Umwege, andererseits an der widerrechtlichen Nutzung der Feldwege durch Pkw, die weitere Beschädigungen der Asphaltdecke nach sich zogen. Bär bemängelte zudem die fehlende Wertschätzung der hiesigen Landwirtschaft, die für eine gesunde Nahrungsmittelproduktion stehe.

Revisorin Ulrike Hofmeister-Knaup bestätigte die Ordnungsmäßigkeit der von Kurt Weyand geführten Kassengeschäfte. Nicht zur Disposition standen die Vorstandsposten. Bär wurde bereits im vergangenen Jahr für drei Jahre zum ersten Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Reiner Lameli. Arnd Biebesheimer und Marcus Lameli schieden allerdings als Beisitzer aus. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020