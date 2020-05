Ärger über Haltestelle

Neuschloß.Die Bürgerkammer Neuschloß kommt am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, zu einer öffentlichen Sitzung in der Lampertheimer Zehntscheune zusammen, um die Corona-bedingten Abstandsregeln einhalten zu können. Dabei will sich die Stadtteilvertretung für ihre dritte Legislaturperiode konstituieren. Anschließend wählt die Runde den Vorstand der Bürgerkammer.

Hauptpunkt der Tagesordnung ist die bevorstehende Sanierung der Landesstraße 3110 zwischen Neuschloß und der Kernstadt. Über den Stand des geplanten Umbaus der Bushaltestelle „Neuschloß Ort“ wird Erster Stadtrat Jens Klingler informieren.

In diesem Zusammenhang kritisiert die SPD-Fraktion in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung, dass der Umbau der Bushaltestelle von der Stadtverwaltung nicht umgesetzt werde. Entgegen der parlamentarischen Beschlusslage scheint die Bushaltestelle nicht mehr zur Debatte zu stehen und das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben zu sein, schreibt SPD-Fraktionschef Marius Schmidt. Die Verkehrssicherheit sei bei der derzeitigen Haltestelle direkt an der Landesstraße nicht gegeben.

Überrascht auf die Kritik der SPD reagiert Bürgermeister Gottfried Störmer. Nachdem die Rahmenbedingungen und weitere Maßnahmen die Bushaltestelle auf Kosten von schätzungsweise 260 000 Euro getrieben hätten, müsse mit dem Fördermittelgeber abgeklärt werden, ob und welche Maßnahmen gefördert werden können. Weitere Maßnahmen könnten erst danach ergriffen werden. Ferner könne die Sanierung der L 3110 nicht mit dem Umbau der Bushaltestelle in Einklang gebracht werden. Es sei aber keinesfalls richtig, dass diese Maßnahme gestoppt sei. urs

