Ärztlicher Bereitschaftsdienst reduziert Angebot

Das St. Marienkrankenhaus. © Nix

Lampertheim.Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) im St. Marienkrankenhaus hat seine Öffnungszeiten eingeschränkt. Bereits seit 1. Dezember bleibt die Notdienstzentrale in der Neuen Schulstraße mittwochs und freitags geschlossen.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen am Dienstag mitteilte, sei diese Entscheidung in „enger Absprache“ mit den niedergelassenen Ärzten und den Obleuten vor Ort getroffen worden. Als Grund für die Reduzierung der Öffnungszeiten nannte die KV das geringe Patientenaufkommen mittwochs und freitags. Dass diese beiden Tage beim ÄBD „eher schlecht besucht waren“, sagt auch Walter Seelinger, Vorsitzender des Gesundheitsnetzes der Ärzteschaft Lampertheim (GALA). Mit der Entscheidung und wie sie getroffen wurde, sei er jedoch nicht einverstanden. „Wir niedergelassenen Ärzte wurden nicht gefragt“, kritisiert der Arzt.

Dies habe nicht nur bei ihm für Unmut gesorgt. Der Allgemeinmediziner rechnet damit, dass künftig nun deutlich mehr Patienten in seiner Praxis, die er zusammen mit mehreren Kollegen führt, behandelt werden wollen, da diese als einzige mittwochnachmittags geöffnet hat.

Schon jetzt kämen mehr Patienten aus Bürstadt, Biblis und Lorsch in die Praxis. Das führt der Mediziner vor allem darauf zurück, dass in diesen Kommunen immer weniger Hausärzte praktizierten (der Südhessen Morgen berichtete). Neben der geringen Rentabilität mittwochs und freitags gibt es aus Seelingers Sicht beim ÄBD aber noch ein ganz anderes Problem – und zwar die dünne personelle Besetzung der Notdienstzentrale.

Engpässe beim Personal

So fänden sich immer weniger Arzthelferinnen, die dort arbeiten wollten. „Da gab es immer wieder Engpässe“, berichtet Seelinger und nennt auch einen Grund dafür: die „miserable Bezahlung“ von nur etwas mehr als zehn Euro die Stunde, also weniger als der Mindestlohn.

Matthias Früh, Lampertheimer Allgemeinmediziner und Koordinator des ÄBD vor Ort, erwähnt ebenfalls die Personalproblematik. Gleichwohl hält er die Einschränkung der Öffnungszeiten aufgrund der „geringen Auslastung“ von „im Durchschnitt jeweils drei bis vier Patienten“ pro Tag für gerechtfertigt.

„Da das Angebot mittwochs und freitags nicht so wahrgenommen wurde, sehe ich im Moment keinen großen Nachteil“, so Früh. Außerdem sei die Neuregelung „nicht in Stein gemeißelt“, sondern könne, falls erforderlich, rückgängig gemacht oder geändert werden.

Aktuell kann die Bereitschaftsdienstzentrale in Lampertheim, die laut KV „auf breite Akzeptanz bei den Patienten stößt“, samstags, sonntags sowie an Feier- und Brückentagen von 8 bis 20 Uhr und ohne vorherige Anmeldung aufgesucht werden. Darüber hinaus ist der Notdienst rund um die Uhr unter der bundesweiten, kostenlosen Rufnummer 116 117 erreichbar. Dieser ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem Rettungsdienst. Darauf weist die KV in ihrer Pressemitteilung hin. Bei Herzbeschwerden, Bewusstlosigkeit, schweren Verbrennungen oder anderen akuten lebensbedrohlichen Symptomen gilt nach wie vor: sofort den Rettungsdienst anfordern.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019