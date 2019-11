AfD-Kritik am Bürgermeister

Lampertheim.Die AfD Bergstraße übt Kritik an einer Aussage Bürgermeister Gottfried Störmers bei der Gedenkveranstaltung am Platz der ehemaligen Synagoge am Abend des 9. November. Störmer war in unserer Zeitung mit den Worten zitiert worden: Politische Gruppierungen wie die AfD legten ein „Pulverfass an unsere Demokratie“. Er fügte hinzu: „Protestwählen heißt zündeln.“

Die AfD stelle sich „gegen jede Art der unsachlichen Verunglimpfung des politischen Gegners, welche oft in Hetze mündet“, schreibt Kreisvorsitzender Karsten Bletzer via Pressemitteilung. Mit seinen Äußerungen stelle Störmer die AfD „in verleumderischer Manier in die rechtsradikale Ecke“. Die AfD mit einem Pulverfass zu vergleichen, entspreche nicht „unserem Stil der fairen und demokratischen politischen Auseinandersetzung“.

Bürgermeister Störmer erklärte unterdessen auf Anfrage zu seinen Äußerungen: „Ich habe nichts davon zurückzunehmen.“ urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019