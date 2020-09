AHA gilt auch bei Kerwe

Lampertheim.Zu Beginn der jüngsten Stadtverordnetenversammlung richtete Bürgermeister Gottfried Störmer erneut einen Appell an alle Lampertheimer, sich an die AHA-Regeln zu halten – auch bei der Kerwe am Wochenende. „Wir sind nach wie vor in der Pandemie und der Situation, dass das Virus uns infizieren kann“, sagte er.

Aktuell (Stand: Freitag, 4. September) gebe es in Lampertheim 15 aktiv

...