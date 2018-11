Akrobatik und Comedy im Hofheimer Bürgerhaus

Hofheim.Zwei Jahre sind seit der letzten gemeinsamen Veranstaltung des Ortsbeirates mit der städtischen Programmreihe cultur communal vergangen. Die lange Zwangspause hing maßgeblich mit dem langwierigen Umbau des Bürgerhauses zusammen. Eingeschlafen ist der Kontakt allerdings nie, wie Hofheims Ortsvorsteher Alexander Scholl beim gemeinsamen Pressegespräch betonte, bei dem eifrig die Werbetrommel für das nächste Ereignis am Samstag, 24. November, gerührt wurde.

Mit einer um 20 Uhr beginnenden Varieté-Show soll das gemeinsame Veranstaltungsangebot wieder aufgegriffen und dann im nächsten Jahr mit den Schwerpunkten Musik und Comedy an vier Abenden fortgesetzt werden. Rolf Hecher, Leiter des Fachbereichs Kultur, sieht im Ortsbeirat einen verlässlichen Partner für die Ergänzung des Hofheimer Vereinsangebotes mit diesem Zusatzangebot. „Wir probieren etwas aus, was wir so noch nie hatten“ so Hecher, der über seinen Mitarbeiter Manfred Scholz den Kontakt zur Varieté-Show hergestellt hat. „Die Hofheimer sollen kommen und staunen“, sagte Hecher voller Vorfreude auf eine vielseitige Show mit hervorragend ausgebildeten Künstlern.

Dazu zählt in erster Linie Axel Schiel alias Axel S., dem die Vielfalt der Varietékunst sehr am Herzen liegt. Er hat das internationale Showpaket gemeinsam mit Freunden geschnürt und tritt selbst mittlerweile europaweit auf. Axel S. moderiert den Abend und bietet obendrein Diabolo-Jonglage. Eine Klasse für sich soll die Kraftakrobatik des Duos Synergy sein. Die eine Hälfte des Duos, Andrew Scordilis, zeigt zudem als Solokünstler eine Cube-Manipulation – die mystische Manipulation eines großen Stahlwürfels. Sein Gegenpart im Duo Synergy ist Mr. van Dee. Er will die Besucher unter dem Titel „Rings“ begeistern und zeigt eine Turn-Persiflage an den Römischen Ringen. Sogenannte Gumboot-Comedy zeigt José, während Andrea Engler die Gäste dieses unterhaltsamen Abends mit Vertikaltuch und Hula Hoop in ihren Bann ziehen wird.

Etwas Besonderes präsentiert die Schlappseil-Artistin Annette Will, die einigen Hofheimern noch in Erinnerung sein könnte. 2007 ist sie beim Dekanatsfest der evangelischen Kirchengemeinde aufgetreten. fh

