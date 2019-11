Aktion gegen Gewalt an Frauen

Lampertheim.Die Terre des Femmes-Fahnen mit der Aufschrift „frei leben, ohne Gewalt“ wurden schon am Stadthaus und am Lessing Gymnasium Lampertheim (LGL) gehisst, erklärte Sonja Niederhöfer, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim. Sie und ihre Kollegin aus Bürstadt, Gerasimoula Grigoraki, hatten die Veranstaltung im LGL anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der am 25. November begangen wird, vorbereitet und für die Besucher umfangreiches Informationsmaterial ausgelegt.

Mit der Aktion, wollten die Gleichstellungsbeauftragten ein sichtbares Zeichen gegen tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen setzen. Sie standen für Gespräche und Auskünfte zur Verfügung. Auch um Betroffenen Mut zu machen und einen Weg aus der Gewalt aufzuzeigen, wie sie sich aus ihrer Situation befreien können. Beispielsweise ist in dem Flyer „Wo finde ich Hilfe“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die bundesweite Telefonnummer des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen veröffentlicht.

„Wir sind enttäuscht, dass nicht mehr Besucher gekommen sind. Schließlich ist jede vierte Frau von Gewalt betroffen“, sagte Sonja Niederhöfer. Häusliche Gewalt sei ein wichtiges Thema. Die Opfer fühlten sich zu Hause nicht geborgen und hätten Angst vor jeglicher Art von Gewaltsamkeit. Auch Lampertheim mache da keine Ausnahme. Bei der Polizei Lampertheim seien in diesem Jahr bisher 19 Fälle von häuslicher Gewalt angezeigt worden. Die Dunkelziffer könne höher sein.

Fahnenhissen am 25. November

Vorangegangen ist die Brötchen-Aktion des Arbeitskreises gegen Häusliche Gewalt in Lampertheim und Bürstadt, bei der mit dem zehnsprachigen Aufdruck auf der Brötchen-Papierverpackung „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam gemacht wird und wichtige Informationen, wie die Telefonnummern unterstützender Institutionen transportiert werden. „Über 100 Bäcker im Kreis Bergstraße beteiligen sich an der Aktion, die den ganzen November läuft“, sagte Grigoraki. Sie verwies auf das Fahnenhissen am 25. November, 16.30 Uhr, am Bürstädter Rathaus.

Bürgermeister Gottfried Störmer und Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass nahmen als Vertreter der Stadt teil. „Wir wollen ein deutliches Zeichen gegen Gewalt setzen“, betonte der Verwaltungschef. Aber nicht nur anlässlich des Internationalen Tages; die Menschen sollten sich stattdessen 365 Tage im Jahr für dieses Thema engagieren. Gewalt sei ein Teil des Lebens, auch in Familien. Oftmals seien die Anzeichen nicht von außen erkennbar. Die Gleichberechtigung der Frau sei ein Standardthema. Häusliche Gewalt habe viele Gesichter, so Niederhöfer. Außer körperlicher Gewalt gebe es psychische Gewalt wie Beleidigungen und Drohungen, die noch verbreiteter sei. Psychische Gewalt beginne als schleichender Prozess.

Theater zum Thema

In dem sich anschließenden Theaterstück „Nach der Schattenwelt folgt bestenfalls der Zorn“ versucht die Hauptfigur Sofie Müller, der Gewalt zu entgehen. In diese Rolle schlüpfte die Theatermacherin Lore Seichter-Murath. Die Autorin war aus Brandenburg angereist. Sofie Müller träumte in ihrer Jugendzeit von einem Familienleben und einer Karriere. Jahre später begegnen die Zuschauer die, in der Zwischenzeit älter und reifer gewordenen Frau. Ihr Selbstbewusstsein bröckelt, als sie mit der gelebten Gewaltspirale konfrontiert ist. Sie sortiert sich ihren Weg durch einen Berg voller Erinnerungen.

Die Zuschauer begleiten sie dabei. Berührend erzählt sie auch die Schicksale von anderen Frauen. Es geht um körperliche und psychische Gewalt. Sofie Müller wühlt nach Möglichkeiten, um dem Rad der Gewalt zu entgehen und stößt dabei auf ein Rollenklischee, das längst überdauert scheint.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019