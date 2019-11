Aktionen im Advent

Lampertheim.Die Stadtbücherei lädt in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung ab Dienstag, 3. Dezember, alle Kinder ein, an täglichen Adventsaktionen in der Bücherei im Haus am Römer teilzunehmen. Jeweils ab 16 Uhr stehen von Dienstag bis Freitag Aktivitäten auf dem Programm. Geboten werden Vorlesegeschichten, Rätsel oder Bastelaktionen zur Adventszeit. Gemeinsam mit den Kindern wird die Stadtbücherei weihnachtlich dekoriert.

Beim Kindertheater am Donnerstag, 19. Dezember, 16 Uhr, spielt die Freie Bühne Neuwied das Stück „Das Weihnachtswunder in der Schneekugel“. Karten sind im Rathaus-Service erhältlich ist. Der Eintritt kostet für Kinder fünf und für Erwachsene acht Euro. Zu allen anderen Veranstaltungen der Adventsaktionen ist der Eintritt frei. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.11.2019