Aktionen rund um den Mantel

Am Wochenende ist in Worms wieder „Mantelsonntag“. © Stadtmarketing

Worms.Mit großem Programm lockt der Wormser Einzelhandel zum Aktionswochenende mit dem traditionellen verkaufsoffenen Mantelsonntag am 26. und 27. Oktober, 13 bis 18 Uhr, ins Zentrum der Nibelungenstadt. Auf dem Marktplatz präsentieren sechs Autohäuser aus der Region die neuesten Modelle, während der angrenzende Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche zum Verweilen einlädt. Viele Bekleidungsgeschäfte stellen die Modetrends dieses Herbstes vor. Cafés sowie viele Stände in den Einkaufsstraßen laden zu entspannten Pausen mitten im Trubel ein.

Eine Mantel-Tauschaktion findet erneut am Römischen Kaiser statt. Gemeinsam mit der Interessensgemeinschaft Wormser Gästeführer bietet die Tourist-Information Führungen zu verschiedenen Themen an. Die Wormser Frauenverbände verkaufen in liebevoll dekorierten Buden Handarbeiten und selbst gemachte Leckereien. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019