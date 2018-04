Aktionstag „Lebendiger Altrhein“

Anzeige

Zahlreiche Aktionen geplant

Die Organisatoren der Veranstaltung waren über die Resonanz zu diesem Treffen sehr überrascht. Über 15 Personen, die Lampertheimer Vereine und Gewerbetreibende vertraten, nahmen teil. Werner Reuters führte aus, wie sich die Organisatoren den Aktionstag vorstellen. Geplant ist eine halbtägige Veranstaltung zwischen „Alter Hafen“ und „Fretter Loch“, so Reuters.

Es soll Aktionen auf dem Wasser und zu Lande geben. Die Details dazu werden jetzt erarbeitet, so Reuters. Fest steht aber heute schon, dass es Aktionen auf dem freien Platz vor dem WSV-Gelände und auf dem Parkplatz am Bau geben wird. Der Weg über den Deich stellt die Verbindung zwischen den beiden Plätzen her und stellt ein Bindeglied zwischen den beiden Plätzen dar. Auf dem Deich sind dann Info-Stände geplant. Ein Bootskorso auf dem Altrhein zwischen „Fretter Loch“ und Bau soll die Veranstaltung abrunden. Dieser Bootskorso, so die Organisatoren, wird neben Motorbooten auch die muskel- und windbetriebenen Boote beinhalten.

Spontan erklärten sich die anwesenden Vereinsvertreter bereit, diesen Aktionstag zu unterstützen. So wurden auch schon Vorschläge unterbreitet, welcher Verein welche Aktion durchführen kann.

Alle Teilnehmer betonen, dass es sich bei diesem Aktionstag nicht um einen Protesttag im Rahmen des Projektes „Altrheinentschlammung“ handelt, sondern man wolle einfach nur darstellen, welche touristische Attraktion Lampertheim vor der Haustüre hat. Die Teilnehmer dieses Treffens sind sich sicher, dass die Veranstaltung ein Erfolg wird. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.04.2018