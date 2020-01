Aktiv für den Amphibienschutz

Lampertheim.Bald fangen sie wieder an zu wandern: die Amphibien. Erst kommen wenige, dann immer mehr. Sie suchen Laichplätze und krabbeln und hüpfen durchs Gelände. In der Grube Feuerstein finden sie, was sie suchen: ideale Laichplätze. Damit das so bleibt, packt der Naturschutzbund (Nabu) an. Für den praktischen Amphibienschutz werden daher am Samstag, 25. Januar, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr noch Helfer gesucht. Unter anderem sind Sträucher und Bäume zu schneiden und Laichplätze zu optimieren.

Wer Arbeitshandschuhe, Gummistiefel, Spaten sowie Astscheren und Sägen hat, soll diese möglichst mitbringen. Helfer ohne Werkzeug sind aber genauso willkommen und werden angeleitet, sofern sie noch keine praktischen Erfahrungen mit Gartenarbeit haben. Neben netter Gesellschaft und Gruppenarbeit für den Naturschutz werden frischer Apfelkuchen und Kaffee geboten. Bei strömendem Regen entfällt der Arbeitseinsatz.

Anfahrt zur Grube Feuerstein: Vor dem Parkplatz des Waldrestaurants Heide rechts am Waldrand entlang fahren. Nach rund 400 Metern liegt rechts die eingezäunte Grube Feuerstein.

Weitere Informationen auf der Facebook-Seite des Nabu Lampertheim oder per Telefon 06206/1 33 10 bei Anke Diehlmann. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020