Aktive Kinder in den Ferien

Hofheim.Sicher, irgendwann geht die Schule wieder los. Aber die schönen Erinnerungen aus der Ferienzeit bleiben. So haben zwölf Mädchen und Jungen der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil an der Nibelungenschule in Hofheim am Ferienprogramm teilgenommen. Dabei ging es vergangene Woche etwa mit dem Zug nach Riedrode in den Wald zum Wandern und Sammeln von Naturmaterialien. Außerdem bastelten die Kinder aus den gesammelten Stöckchen und Früchten mit viel Phantasie und Kreativität entzückende Waldgeister. Auch fertigten die Kinder mit den Pädagogen ein großes Wandbild aus Playmais an, wie der Verein Lernmobil mitteilte.

Igel aus Kartoffeln

Am letzten Tag bastelten die Kinder noch niedliche Igel und Eulen aus Kartoffeln und Kastanien. Anschließend backten sie Muffins und verzierten sie auch noch. Nun dauert es wieder einige Wochen, bis die nächsten Ferien starten. red

© Südhessen Morgen, Montag, 07.10.2019