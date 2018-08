„Aktives Zuhören hilft“

Lampertheim.Elvira und Karl-Andreas Brühl haben zu ihrer Goldenen Hochzeit Familie und Freunde eingeladen. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer kam zum Gratulieren, überreichte einen Präsentkorb, eine Urkunde und überbrachte die Grüße des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier sowie des Landrats Christian Engelhardt.

Die Jubilarin ist gebürtige Lampertheimerin, ihr Ehemann wuchs in Mannheim auf. Verliebt, verlobt, verheiratet: Der Mannheimer ist damals mit Freunden in die Spargelstadt gekommen. Beliebter Treffpunkt für junge Leute war das Café Wolf. „Dort haben wir uns kennengelernt“, berichtet Elvira Brühl. Ihr habe die Fröhlichkeit des jungen Mannes imponiert. „Und mir hat alles an ihr gefallen“, bestätigt der Jubilar. Bald hat sich das Pärchen verlobt und in Mannheim standesamtlich geheiratet. Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen, außerdem sechs Enkelkinder. „Zuerst haben wir in Mannheim gewohnt, 1972 sind wir nach Lampertheim gezogen. Wenn man einmal hier ist, geht man nicht mehr weg.“ Die beiden sind oft zum Tanzen gegangen, „vom Walzer bis zum Rock’n’Roll“.

Überhaupt waren die Eheleute in Bewegung: bei der SG Riedrode Fußball, obendrein hat Karl-Andreas Brühl in Bürstadt geboxt und beim RSC „Eiche“ im Leichtgewicht gerungen. Ein Hobby war das Zelten auf Campingplätzen. „Das war eine schöne Zeit“, erzählt das Paar begeistert. Er war Estrichleger bei Günderoth, sie bei Freudenberg Lampertheim. Das Rezept für eine lange Ehe? Sie raten zum aktiven Zuhören und gegenseitiger Ergänzung . roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018