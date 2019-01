Alarm: Essen angebrannt

Die Freiwillige Feuerwehr bei ihrem Einsatz. © Nix

Lampertheim.Wenn’s qualmt, ist zumindest potenziell Gefahr im Verzug. Dass der Rauch manchmal nur von einem angebrannten Essen stammt, weiß man erst, wenn man sich von der Gefahrenquelle überzeugt hat. Und so rückte die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochabend mit 33 Kräften aus, nachdem Nachbarn in einem mehrgeschossigen Haus im Europaring Alarm ausgelöst hatten. In einer der Wohnungen tönten die Brandmelder. Niemand schien zu Hause zu sein.

Die Feuerwehr hatte am Ende weiter nichts zu tun, als das Essen vom Herd zu nehmen und die Wohnung zu lüften. Laut Stadtbrandinspektor Klaus Reiber war dies bereits der 17. Einsatz im angelaufenen Jahr. 2018 hat der Feuerwehrchef insgesamt 358 Einsätze notiert. Zu 95 Prozent seien sie von der oben beschriebenen Qualität. Doch Reiber sagt auch: Besser rechtzeitig alarmiert werden und wegen einer Lappalie ausrücken als im Ernstfall zu spät kommen. urs

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019