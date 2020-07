Alexander Scholl wieder Spitzenkandidat

Hofheim.Auf lediglich eine Aktion beschränkt sich bislang das neue Format „CDU im Gespräch“, bei dem die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz zu Besuch war, bevor Corona die Hofheimer Christdemokraten ausbremste. Die geplante Fortsetzung im Frühjahr musste entfallen. Nun fanden sich die Hofheimer Christdemokraten unter Regie ihres Vorsitzenden Bernhard Hossner zur Mitgliederversammlung im Bürgerhaus ein. Hossners besonderer Dank galt den Mitgliedern des Ortsbeirats mit Ortsvorsteher Alexander Scholl an der Spitze sowie allen weiteren CDU-Mitgliedern für ihr Engagement.

Klares Votum

Mit Blick auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr wünschte der CDU-Chef allen einen erfolgreichen Wahlkampf. Bei den Teilvorstandsneuwahlen wurden der zweite Vorsitzende Marco Knecht und Schriftführer Alexander Scholl erwartungsgemäß bestätigt. Als Beisitzer gehören Bernhard Appelt, Heinz Becker, Werner Feustel, Werner Stöckel, Alexander Rank, Hans Schmitz, Jürgen Blumhofer und Julia Hinz dem Vorstand an. Die Versammlung votierte klar für Alexander Scholl als Spitzenkandidat für die Kommunalwahl 2021.

Ortsvorsteher Scholl äußerte seine Freude darüber, dass die CDU Hofheim mit den entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln ihre Mitgliederversammlung durchführen konnte und sich die herausfordernde Situation etwas entspannt habe. Sein Dank galt allen, die ihn mit Blick auf die Kommunalwahl im März 2021 wieder zum Spitzenkandidaten der Hofheimer CDU gewählt und ihm das Vertrauen ausgesprochen hatten.

„Kommunalpolitik und Ortsvorsteher zu sein ist ein Ehrenamt, und ehrenamtliches Engagement muss Spaß machen – es macht mir verdammt viel Spaß“, sagte Scholl. „Hofheim hat sich an vielen Stellen weiterentwickelt, Hofheim wird gut repräsentiert und Hofheim wird sehr deutlich wahrgenommen“, ging er selbstbewusst in die Offensive und führte entsprechende Beispiele an, darunter Umbau und Sanierung des Bürgerhauses und Ausbau der Kinderbetreuung.

Er nehme den Auftrag als Spitzenkandidat sehr ernst und werde gemeinsam mit dem Vorstand in den kommenden Wochen ein Team zusammenstellen, das die künftigen Aufgaben in Hofheim aktiv angehen wird, kündigte Scholl an. Personell wie inhaltlich soll auch künftig der Schwerpunkt auf einem vernünftigen, sachlichen und ergebnisorientierten Vorgehen liegen, versprach er. An Themen und Aufgaben nannte der Ortsvorsteher die Rahmenbedingungen zu schaffen für das Neubaugebiet zwischen Bahnhofstraße und Bahnübergang Wattenheimer Weg, Möglichkeiten für barrierefreies und seniorengerechtes Wohnen zu realisieren sowie Neubaugebiete und innerörtliche Entwicklung in Einklang zu bringen. Nur so sei eine nachhaltige Entwicklung des Stadtteils möglich.

Darüber hinaus schreibt sich die CDU auf die Fahnen, das Gelände der „Alten Schule“ zu entwickeln. Ein ein weitererer Leerstand sei nicht verantwortbar. Auch die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll weiter vorangebracht werden, auch um den bisherigen Aufwand „zu belohnen“.

Das Ziel der Hofheimer CDU ist klar formuliert: Sie will weiterhin die Mehrheit im Ortsbeirat stellen und Alexander Scholl als Ortsvorsteher für Hofheim aktiv sehen. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020