Alexander Tiefenbach an der Spitze

Hofheim.„Damit Howwe owwe bleibt“ – Unter diesem Motto schickt die SPD sieben Kandidaten ins Rennen um die neun Plätze im Ortsbeirat. An der Spitze der Liste für die Kommunalwahlen im März steht in Hofheim der 30-jährige Verwaltungsfachwirt Alexander Tiefenbach. Dahinter folgen neben den politisch erfahrenen Sozialdemokraten Silke Lüderwald, Maximilian Rühl und Steffen Lüderwald drei neue Gesichter. Bei einer Videokonferenz stellten sie sich vor und bekannten sich zu ihren Herzensthemen.

Die Sozialdemokraten hatten aber nicht nur gängige Phrasen wie Stärkung des ÖPNV und der Bürgerbeteiligung und Erhalt der Nahversorgung vorbereitet, sondern warteten mit mehreren konkreten Ideen auf. Der Ur-Hofheimer Dirk Wagner tat sich mit dem Vorschlag für ein „Haus der Vereine“ hervor. Als Räumlichkeit hat der 40-jährige Industriemeister einen Ort auserkoren, der sich noch im Besitz des Kreises befindet und in jüngster Vergangenheit Gegenstand von Diskussionen war: die Alte Schule. Wagner, der erst seit Kurzem bei der SPD mitwirkt, war überzeugt: „Da könnte man was draus machen“. Er stellt sich ein solches Haus als Begegnungsstätte über Vereinsgrenzen hinweg vor, das Vernetzung und Gemeinschaft fördern würde.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Ideen zur Reaktivierung und Nutzung auf den Plan getreten, auch die Nibelungenschule hatte Interesse angemeldet. Für Aufsehen hatten die Pläne des Kreis Bergstraße gesorgt, ein Corona-Testzentrum dort zu installieren (wir haben berichtet). „Wir haben die Alte Schule damals günstig an den Kreis verkauft. Jetzt hätten wir es gerne günstig zurück“, sagte Steffen Lüderwald. Daneben pocht die SPD auf die kostenlose Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Vereine. Kürzlich habe die Stadtverwaltung, so die Genossen, das auf einmal im Jahr beschränkt. In eine ähnliche Richtung geht die Idee, eine Art Heimatmuseum ins Leben zu rufen. „Das soll nichts Riesiges sein, ein Raum reicht schon“, so Lüderwald. Dort könnten historische Schätze gezeigt werden.

„Gläserne Parteiarbeit“

Lüderwald, der 2019 für das Bürgermeisteramt in Bürstadt kandidiert hatte, will sich für „gläserne Parteiarbeit“ stark machen. Nach Corona solle mindestens monatlich eine öffentliche Sprechstunde der SPD in Hofheim stattfinden. Außerdem wollen sie die Möglichkeit für mehr Bürgerentscheide ausloten.

Spitzenkandidat Alexander Tiefenbach hat sich die Stärkung der ÖPNV-Anbindung auf die Fahnen geschrieben. Ihm folgt auf Platz zwei die Ortsvereinsvorsitzende Silke Lüderwald, die seit zwei Legislaturperioden im Ortsbeirat sitzt. Sie forderte den Erhalt der Verwaltungsaußenstelle und der Nahversorgung. Neben ihr ist Maximilian Rühl der einzige Kandidat, der auch aktuell im Ortsbeirat vertreten ist. Der 24-Jährige besetzt die Themen Jugend und Umwelt. Auf seiner Agenda steht der Ausbau der E-Ladestruktur im Ort.

Auf Platz drei steht Thomas Maier. Der 56-Jährige ist SPD-Vorsitzender in der Neckarstadt West, zog aber vor einem Jahr nach Hofheim. Er will sich für die Belange älterer Menschen einsetzen. Andrea Ulbrich steht auf Platz sieben. Man habe, so die Verantwortlichen, eine gute Mischung aus Ur-Hofheimern und Bürgern mit neuen Ideen gefunden. Die Liste stünde exemplarisch für Hofheims gute Verbindungen in die Parlamente von Stadt und Kreis, fand SPD-Chef Marius Schmidt. Unter den ersten 21 Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung in Lampertheim stehen fünf Hofheimer, Silke Lüderwald und Lydia Winter kandidieren auch für den Kreistag.

„Mit der SPD kann man Hofheimer Interessen in alle Bereiche wählen“, so Schmidt. Nach jahrelanger Mehrheit mit Rita Rose an der Spitze hatte die SPD bei der vergangenen Wahl die Oberhand eingebüßt. Aktuell hat die CDU mit Ortsvorsteher Alexander Scholl eine knappe 5 zu 4 Mehrheit. ksm

