Alfred Delp war Hüttenfelder

Hüttenfeld.Die Wochenschlussandacht der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld widmet Pfarrer Reinald Fuhr jedes Mal einer Person oder einem Ereignis. In diesem Jahr jährt sich die Ermordung Pater Alfred Delps durch die Nationalsozialisten in Berliner Gefängnis Plötzensee am 2. Februar zum 75. Mal. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen sind deswegen in diesem Jahr in Lampertheim geplant.

In der Wochenschlussandacht erinnerte Fuhr an den Jesuitenpater, der wohl in Mannheim geboren wurde, die ersten sieben Lebensjahre allerdings in Hüttenfeld verbrachte. Das Haus, in dem er aufwuchs, befand sich ungefähr da, wo jetzt der Neubau der Seehofschule steht. Einst als Mannheimer Straße bekannt, wurde sie in Alfred-Delp-Straße umbenannt. Ursprünglich war Delp evangelisch, nach seiner Konfirmation hat er sich allerdings mit dem Pfarrer überworfen, trat der katholischen Kirche und später dem Jesuitenorden in München bei. Durch Helmuth James Graf von Moltke kam Delp zu der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“, die nach dem Sturz des Hitlerregimes Deutschland neu organisieren wollte. Nachdem das Attentat auf den Diktator gescheitert war, flog auch der „Kreisauer Kreis“ auf. Delp wurde verhaftet, nach Berlin Plötzensee gebracht und am 2. Februar 1945 im Gefängnis erhängt.

Im Anschluss an die Andacht kam die Hüttenfelder Gemeinde zu einem kleinen Sektumtrunk im Nebenraum zusammen, um gemeinsam auf das neue Jahr, das mit vielen Veranstaltungen gespickt ist, anzustoßen. ron

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020