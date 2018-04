Anzeige

Von Demografie bis Mobilität

Fragen, die an diesem Abend diskutiert werden sollen, sind: Wie ist Ihrer Meinung nach dem sich verändernden Bedarf an Wohnraum im Ried zu begegnen? Was sollte geschehen, um zum Beispiel die Veränderungen in der Altersstruktur gut zu begleiten? Mit welchen Maßnahmen und Ideen sollten wir die medizinische Versorgung und Pflege neu in der Region zukunftsfest machen? Welche Anforderungen an die Mobilität stellen wir heute – und was werden eine gute Anbindung und nachhaltige Mobilität in zehn Jahren bedeuten?

Der Kreis bittet für diese Veranstaltung um Anmeldung bis zum 16. April. Dafür gibt es ein Formular auf der Onlineplattform unter vision.kreis-bergstrasse.de red/swa

Info: Alles Wichtige unter vision.kreis-bergstrasse.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.04.2018